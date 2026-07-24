Ford Territory có thêm bản Platinum mới tại Việt Nam

Về ngoại thất, Territory Platinum được nhận diện bằng dải đèn định vị LED toàn chiều rộng kết hợp cụm đèn pha LED chống chói tự động. Phần lưới tản nhiệt dưới và cản sau được sơn đen bóng, đi cùng logo Platinum trên nắp ca-pô và cửa hậu, trong khi bộ mâm hợp kim 19 inch góp phần tạo điểm nhấn khác biệt.

Với kích thước dài x rộng lần lượt là: 4.685 x 1.935 mm, Ford Territory tiếp tục duy trì lợi thế về không gian nội thất trong phân khúc. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, khoang hành lý dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Cốp chỉnh điện tích hợp tính năng đá cốp cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Platinum phiên bản cao cấp nhất của dòng xe C-SUV Territory tại Việt Nam.

Territory Platinum giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể dài x rộng: 4.685 x 1.935 mm.

Khoang lái trên bản Platinum được nâng cấp với ghế bọc da có chức năng thông gió và họa tiết chỉ khâu hình kim cương. Ốp bậc cửa tích hợp đèn LED tạo hiệu ứng chào đón, trong khi hệ thống lọc không khí PM2.5 kết hợp máy ion hóa giúp cải thiện chất lượng không khí trong cabin.

Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Territory Platinum.

Điểm đáng chú ý là hệ thống âm thanh 10 loa với loa trung tâm, loa siêu trầm và ampli 8 kênh công suất 320 W. Hệ thống hỗ trợ hiệu ứng âm thanh vòm 5.1, cho phép tùy chỉnh vùng phát âm thanh và cân bằng âm thanh theo nhiều chế độ khác nhau.

Territory Platinum sử dụng cụm màn hình kép 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng ứng dụng Ford. Xe cũng được nâng cấp gói công nghệ hỗ trợ lái với tính năng Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) và Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA), hoạt động kết hợp cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng để hỗ trợ duy trì khoảng cách, giữ làn và giảm tải cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc trên các tuyến đường dài.

Bên trong khoang lái, hãng xe Mỹ cung cấp không gian nội thất sử dụng tông màu ghi sáng.

Territory Platinum được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp EcoBoost, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và tối ưu khả năng vận hành. Bên cạnh việc ra mắt phiên bản mới, Ford Việt Nam cũng áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho toàn bộ dòng Territory từ ngày 1/7/2026.

Territory Platinum được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp EcoBoost.

Bên cạnh gói an toàn Co-Pilot 360 hiện hành, bản Platinum được bổ sung hai tính năng mới.

Ford Territory Platinum có giá bán 916 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe dự kiến được bàn giao tới khách hàng Việt Nam từ cuối tháng 8/2026.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Ford Territory tại Việt Nam: