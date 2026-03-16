Xpander Cross 2023 có còn phù hợp cho gia đình trong năm 2026?

Trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander Cross được xem là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng và chi phí vận hành dễ chịu. Bước sang năm 2026, thị trường xuất hiện phiên bản New Xpander Cross sản xuất 2026 với giá niêm yết 699 triệu đồng, gần tương đương mức 698 – 703 triệu đồng của thế hệ trước. Trang bị có một số thay đổi nhỏ nhưng không tạo ra khoảng cách lớn về trải nghiệm sử dụng.

New Xpander Cross của năm 2026.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Xpander Cross 2023 còn phù hợp cho gia đình trong năm 2026 hay không? Nếu nhìn vào mặt bằng giá thực tế, câu trả lời khá rõ ràng. Xe mới đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tuy nhiên chi phí lăn bánh tại các thành phố lớn vẫn không dưới khoảng 735 triệu đồng. Trong khi đó, thị trường xe cũ cho thấy Xpander Cross 2023 hiện có giá thấp hơn khá nhiều.

Khảo sát trên các trang rao bán xe cũ cho thấy nhiều chiếc Xpander Cross 2023 đang được chào bán trong khoảng 549 – 578 triệu đồng, tức thấp hơn gần 160 – 180 triệu đồng so với xe mới lăn bánh. Một số ví dụ cụ thể có thể kể đến:

- Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2023 tại TP.HCM, xe màu trắng, đã đi khoảng 19.000 km, giá rao 578 triệu đồng.

- Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2023 tại Đắk Lắk, màu cam, odo khoảng 36.000 km, giá 575 triệu đồng.

- Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2023 tại Đà Nẵng, xe màu trắng đã chạy 71.004 km, giá 549 triệu đồng.

- Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2023 tại Bắc Ninh, odo khoảng 37.000 km, giá 568 triệu đồng.

Giá tham khảo Xpander Cross 2023 cũ.

Khoảng giá trên cho thấy người mua có thể tiết kiệm một khoản đáng kể khi chọn xe đời 2023. Với số tiền chênh lệch hơn 150 triệu đồng so với xe mới, người dùng có thể dành ngân sách cho bảo hiểm, nâng cấp phụ kiện, hoặc phục vụ các nhu cầu gia đình khác. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, yếu tố kinh tế trở thành điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn xe.

Xét về giá trị sử dụng, Xpander Cross 2023 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của một gia đình phổ thông. Xe sử dụng động cơ 1.5L, hộp số tự động, nổi tiếng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Không gian 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập linh hoạt để chở đồ khi cần. Khoảng sáng gầm cao cũng giúp xe di chuyển dễ dàng trên nhiều loại địa hình, từ đường phố đông đúc đến những chuyến đi chơi xa cuối tuần.

Trang bị trên Xpander Cross 2023 cũng chưa hề lỗi thời. Xe có màn hình giải trí trung tâm, camera 360, điều hòa mát mẻ, chìa khóa thông minh, kiểm soát hành trình và một số tính năng hỗ trợ an toàn quen thuộc. Phiên bản mới 2026 có điều chỉnh nhẹ ở trang bị hoặc thiết kế nhưng không phải thay đổi mang tính cách mạng khiến người dùng cảm thấy chiếc xe cũ trở nên lạc hậu.

Ảnh thực tế một chiếc Xpander Cross 2023 cũ đang được rao bán giá 575 triệu đồng

Đối với những người đang sở hữu Xpander Cross 2023, việc lên đời sang bản 2026 chưa thật sự cần thiết nếu xe vẫn vận hành ổn định. Khoản tiền chênh lệch khá lớn so với giá trị nâng cấp nhận lại. Một chiếc xe gia đình thường được sử dụng trong 5 – 7 năm, thậm chí lâu hơn. Do đó tiếp tục khai thác chiếc xe hiện tại giúp tối ưu chi phí hơn là đổi sang đời mới chỉ sau vài năm sử dụng.

Ở chiều ngược lại, người đang tìm mua xe 7 chỗ cũng có thể cân nhắc Xpander Cross 2023 như một lựa chọn hợp lý. Với tầm giá quanh 550 – 580 triệu đồng, mẫu xe này vẫn giữ được nhiều lợi thế như thương hiệu quen thuộc, phụ tùng phổ biến và chi phí bảo dưỡng không quá cao. Tất nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, tình trạng thân vỏ, động cơ và giấy tờ pháp lý để tránh rủi ro thường gặp trên thị trường xe cũ.

Nhìn chung, Xpander Cross 2023 vẫn là mẫu MPV phù hợp cho gia đình trong năm 2026. Khoảng giá hấp dẫn, khả năng vận hành bền bỉ và không gian rộng rãi giúp chiếc xe tiếp tục giữ giá trị sử dụng thực tế. Người đang sử dụng có thể yên tâm tiếp tục đồng hành nếu xe vẫn hoạt động tốt, còn người mua mới hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn phiên bản 2023 thay cho xe mới để tiết kiệm chi phí đáng kể.