Xpander Cross 1.5 AT 2024 chạy 13.000Km được chủ rao giá hời

Một chiếc Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT sản xuất năm 2024 đang được chào bán trên thị trường xe cũ với mức giá 625 triệu đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người dùng tìm kiếm mẫu MPV gầm cao thực dụng cho gia đình. Xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất đen, đã lăn bánh khoảng 13.000Km và thuộc diện xe nhập khẩu.

Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc phiên bản Xpander Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước. Đây là dòng xe 7 chỗ có khoảng sáng gầm cao, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng để phục vụ gia đình hoặc chạy dịch vụ cao cấp.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức Odo chỉ khoảng 13.000Km, là quãng đường sử dụng khá thấp với một mẫu xe đời 2024. Phần mô tả cho biết xe vẫn còn đủ 5 lốp theo xe, ngụ ý chưa sử dụng lốp dự phòng và đã kiểm tra 160 hạng mục theo tiêu chuẩn hãng. Chủ xe cũng cho biết xe còn bảo hành toàn quốc tới năm 2027.

Danh sách phụ kiện đi kèm khá nhiều, gồm camera 360 độ, camera hành trình, phim cách nhiệt, nẹp cửa và một số trang bị tiện ích khác. Quan sát hình ảnh thực tế cho thấy ngoại thất xe còn mới, khoang cabin chưa xuất hiện dấu hiệu hao mòn lớn. Bộ ghế da sáng màu cùng hàng ghế thứ hai và thứ ba vẫn giữ được độ căng khá tốt.

Ở thời điểm mới ra mắt, Mitsubishi Xpander Cross 2024 có giá niêm yết dao động quanh mức hơn 690 triệu đồng. Nếu tính chi phí lăn bánh tại các thành phố lớn, người mua thường phải chi khoảng 740 - 760 triệu đồng tùy địa phương và thời điểm. Như vậy, mức giá sang tay 625 triệu đồng đồng nghĩa chủ cũ đã chấp nhận khoản khấu hao không dưới 110 triệu đồng chỉ sau khoảng 13.000Km sử dụng.

Trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay, đây được xem là mức giảm tương đối mạnh với một mẫu xe còn khá mới tuổi đời. So với nhiều chiếc Xpander Cross đời 2023 đang được rao bán quanh vùng giá 600 triệu đồng nhưng Odo cao hơn đáng kể, chiếc xe này tạo được lợi thế nhờ số km thấp và thời gian bảo hành hãng còn dài.

Thực tế, Mitsubishi Xpander Cross vẫn là một trong những mẫu MPV gầm cao giữ giá khá tốt trên thị trường Việt Nam nhờ độ phổ biến, chi phí vận hành thấp và tính thực dụng cao. Tuy nhiên, khi thế hệ mới liên tục được bổ sung trang bị, không ít chủ xe đời 2024 đã bắt đầu chấp nhận giảm giá sâu hơn để tăng khả năng giao dịch.

Với nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe gia đình 7 chỗ rộng rãi nhưng muốn tiết kiệm đáng kể so với mua mới, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2024 nói trên là lựa chọn đáng cân nhắc. Khoản chênh lệch hơn 100 triệu đồng so với giá lăn bánh xe mới giúp người mua có thêm ngân sách cho bảo hiểm, nhiên liệu hoặc nâng cấp phụ kiện mà vẫn sở hữu một mẫu xe còn tương đối mới trên thị trường.