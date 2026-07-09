Kinh nghiệm sử dụng ghế trẻ em trên mẫu xe quốc dân Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam, được nhiều gia đình lựa chọn nhờ không gian rộng rãi và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Khi có con nhỏ, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của ghế trẻ em, người dùng cũng cần hiểu rõ những trang bị có sẵn trên xe và lựa chọn loại ghế phù hợp.

Ghế trẻ em đúng loại có thể lắp đặt chắc chắn, tạo sự thoải mái cho trẻ trên Xpander Cross.

Lấy ví dụ trên Xpander Cross, hai vị trí ghế ở hàng thứ hai đều được trang bị khóa ISOFIX. Nó cho phép lắp cùng lúc hai ghế trẻ em mà không cần sử dụng dây an toàn của xe để cố định. Việc lắp đặt theo chuẩn ISOFIX thường nhanh hơn, hạn chế sai sót và giúp ghế bám chắc vào khung xe.

Hãy tận dụng tối đa ba khóa an toàn cho ghế trẻ em

Không chỉ có hai điểm khóa ISOFIX, phía sau tựa lưng của mỗi ghế còn được bố trí thêm móc khóa Top Tether. Đây là điểm kết nối thứ ba, giúp cố định phần trên của ghế trẻ em, giảm hiện tượng nghiêng hoặc xoay về phía trước khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Trên thực tế, nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến hai ngàm ISOFIX mà quên mất vai trò quan trọng của dây Top Tether.

Hệ thống các khóa cho ghế trẻ em.

Nếu có điều kiện, nên ưu tiên lựa chọn các mẫu ghế trẻ em hỗ trợ đầy đủ cả ba điểm kết nối, gồm hai ngàm ISOFIX và dây Top Tether. Khi được khóa đủ ba điểm, ghế sẽ cứng cáp hơn, hạn chế rung lắc trong quá trình di chuyển, đồng thời phát huy tối đa hệ thống an toàn mà xe đã được trang bị. Tất nhiên, ghế cần có dây an toàn riêng để bảo vệ trẻ.

Ngược lại, không nhất thiết phải ưu tiên những mẫu ghế sử dụng thêm trụ chống xuống sàn xe. Với Xpander, việc tận dụng dây Top Tether phía sau tựa lưng thường hợp lý hơn. Trụ chống có thể chiếm diện tích khoảng để chân dưới hàng ghế thứ hai, khiến không gian chứa túi xách, balo hoặc các vật dụng của trẻ trở nên chật chội hơn. Trong khi đó, khi đã sử dụng đúng ba điểm khóa ISOFIX và Top Tether, người dùng vẫn có được sự chắc chắn mà không cần đến chân chống.

Một điểm khác cũng khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là có nên mua ghế trẻ em xoay 360 độ hay không. Thực tế, đây là tính năng mang lại sự tiện lợi trên nhiều dòng xe, đặc biệt là xe có cửa hẹp hoặc khoảng để chân hạn chế. Tuy nhiên, với không gian hàng ghế thứ hai khá rộng của Xpander, việc đặt trẻ vào ghế hoặc bế trẻ ra ngoài không quá khó khăn ngay cả khi sử dụng ghế cố định.

Cuối cùng, không chỉ Xpander hay xe ô tô nào, dù sử dụng loại ghế nào, điều quan trọng nhất vẫn là lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và luôn kiểm tra lại các điểm khóa trước mỗi chuyến đi. Một chiếc ghế trẻ em được lắp đúng cách sẽ giúp trẻ ngồi ổn định, thoải mái hơn trên mọi hành trình, đồng thời mang lại sự yên tâm cho cả gia đình khi sử dụng những mẫu xe phổ biến như Mitsubishi Xpander.