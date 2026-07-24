Lý do các hãng liên tiếp ra mắt xe máy xăng mới

Giữa làn sóng điện hóa đang lan rộng và phát triển cả ở phân khúc xe 2 bánh, các hãng tại Việt Nam vẫn tích cực ra mắt xe máy mới. Nhìn từ góc độ thị trường, các hãng xe máy tại Việt Nam có lý do để làm điều này.

Xe xăng vẫn bán tốt

Khi các quy định về hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại trung tâm các thành phố lớn được thảo luận, nhiều ý kiến tỏ ra quan ngại về cơ hội của xe máy chạy xăng trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy tình hình không đến mức quá đáng ngại.

VAMM cho biết doanh số 5 thành viên hiệp hội trong quý II đạt 638.431 xe, giảm hơn 12% so với quý đầu năm. Tuy nhiên, tổng lượng tiêu thụ xe 2 bánh của các thương hiệu thành viên VAMM sau 6 tháng đầu năm lại đạt hơn 1,36 triệu xe, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu chỉ tính riêng trong giai đoạn tháng 4-6, lượng tiêu thụ xe 2 bánh tại Việt Nam trong năm nay cũng cao hơn khoảng 4,4% so với cùng kỳ của năm 2025.

Hiện, 5 thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Phần đông trong số này là những hãng xe thuần xăng, số ít như Honda, Yamaha đang mở bán vài mẫu xe máy điện.

Như vậy, số liệu trên cho thấy tình hình kinh doanh xe máy xăng tại Việt Nam nhìn chung không đến mức đáng lo ngại. Doanh số các hãng vẫn tăng, không nhiều nhưng là tín hiệu chỉ ra nhu cầu xe máy xăng trên thị trường Việt vẫn còn.

Honda tiếp tục là cái tên hiếm hoi công bố kết quả kinh doanh mảng xe máy tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Nhật Bản cho biết bán được gần 1,29 triệu xe máy cho khách hàng Việt trong nửa đầu năm nay, tương đương tăng trưởng 1,8% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda tiếp tục ghi nhận sức bán tốt trên thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Đặt vào doanh số chung hơn 1,36 triệu xe máy từ đầu năm của các thành viên VAMM, riêng Honda đã đóng góp khoảng 82,5% thị phần xe 2 bánh. Lưu ý doanh số VAMM chưa bao gồm các hãng xe máy điện, cũng như lượng tiêu thụ môtô phân khối lớn tại thị trường Việt Nam.

Vẫn còn chỗ cho xe máy thể thao

Nếu như Yamaha Gear 125 với hệ truyền động mild hybrid vẫn là màn ra mắt nhắm đến mục tiêu điện hóa, thì loạt xe côn tay thể thao Suzuki Satria, Yamaha Exciter lần lượt trình làng lại cho thấy một khía cạnh khác của thị trường Việt.

Sự kiện ra mắt Yamaha Exciter 155 tổ chức ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều người dùng xe máy ở các địa phương lân cận. Yamaha Exciter 155 VVA-TCS bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá dao động 49,9-60,9 triệu đồng.

Sự kiện ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA-TCS có quy mô khá lớn. Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam.

Trước đó, Suzuki Satria ra mắt thế hệ mới với 2 phiên bản, tiếp tục nhập khẩu Indonesia với giá lần lượt 54,5 triệu đồng cho bản 150 R và 59 triệu đồng cho bản Satria Pro.

So với những mẫu xe phổ thông khác cùng phân khúc động cơ như Honda SH160 hay Yamaha NVX, những mẫu côn tay Exciter, Satria không phải là lựa chọn lý tưởng nếu mục đích người dùng mua xe để phục vụ gia đình.

Không có cốp xe rộng rãi, động cơ 150 cc khá "bốc" hay loạt thao tác bóp côn gảy số khi vận hành là những yếu tố khiến Yamaha Exciter, Suzuki Satria hay Honda Winner R được khách hàng trẻ yêu thích lái xe ưa chuộng nhiều hơn.

Tệp khách hàng này không quá lớn nhưng ổn định, đủ để các hãng "giữ" sản phẩm ở lại Việt Nam, duy trì các hoạt động dành cho cộng đồng người dùng xe côn tay thể thao, bất chấp sức ép từ làn sóng điện hóa đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Các mẫu xe số thể thao vẫn có tệp khách hàng trung thành, giúp duy trì doanh số ổn định. Ảnh: Suzuki Việt Nam.

Dù xe máy điện được cho là có khả năng đề-pa tốt hơn xe máy xăng, nhiều người dùng vẫn yêu thích thao tác côn, ga, số trên xe thể thao, hoặc chỉ đơn giản kỳ vọng chiếc xe máy của mình tiếp tục có những âm thanh "ồn ào" từ động cơ xăng truyền thống.

Đặc biệt ở nhóm khách hàng của xe máy số thể thao, những cái tên như Suzuki Satria, Yamaha Exciter và Honda Winner R khá dễ tiếp cận và dễ vận hành, được xem là lựa chọn khởi đầu phù hợp trước khi chuyển sang các mẫu môtô phân khối lớn.

Việc phổ cập xăng sinh học E10 cũng cho thấy định hướng hiện nay không chỉ là thúc đẩy xe điện, mà còn giảm phát thải từ các phương tiện động cơ đốt trong đang lưu hành.

Xăng sinh học với mục tiêu giảm phát thải cũng là minh chứng cho thấy xe máy động cơ đốt trong vẫn có chỗ đứng ở thời điểm hiện tại, thay vì được thay thế hoàn toàn bởi xe máy điện.

Đây cũng là một trong những yếu tố cho thấy xe máy động cơ đốt trong, đặc biệt ở những phân khúc vẫn còn nhu cầu ổn định, sẽ chưa sớm bị thay thế hoàn toàn trên thị trường Việt Nam.