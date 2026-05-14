Haval Jolion giảm giá 80 triệu đồng, tạo áp lực lên Mitsubishi Xforce và Hyundai Creta

Thị trường SUV đô thị tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh giá gay gắt khi nhiều hãng đồng loạt tung ưu đãi lớn nhằm gia tăng sức hút với khách hàng. Trong đó, Haval Jolion đang là một trong những mẫu xe nổi bật khi được điều chỉnh giá bán sâu tại đại lý, đưa mức khởi điểm xuống dưới 600 triệu đồng.

Ghi nhận tại một đại lý GWM ở Hà Nội, Haval Jolion VIN 2025 hiện được giảm giá tối đa 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi, bản Jolion Pro có giá thực tế khoảng 589 triệu đồng, trong khi bản Ultra giảm từ 719 triệu xuống còn 665 triệu đồng. Ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, khách hàng còn được tặng kèm bảo hiểm thân vỏ, tạo thêm lợi thế cạnh tranh so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Với mức giá mới, Haval Jolion đang tiệm cận hoặc thậm chí thấp hơn một số mẫu SUV cỡ B phổ biến như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta. Điều này được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trong bối cảnh phân khúc này ngày càng sôi động với nhiều lựa chọn giá tốt từ các thương hiệu khác nhau.

Haval Jolion sở hữu kích thước 4.472 x 1.841 x 1.619 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm, thông số nhỉnh hơn mặt bằng chung SUV hạng B và tiệm cận một số mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn như Toyota Corolla Cross. Thiết kế ngoại thất mang phong cách hiện đại với hệ thống đèn LED toàn bộ, trong đó bản Ultra được trang bị thêm hiệu ứng đèn chào và bộ mâm 18 inch, còn bản Pro dùng mâm 17 inch.

Không gian nội thất của mẫu xe này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,25 hoặc 12,25 inch tùy phiên bản. Xe sử dụng cần số điện tử dạng xoay, ghế lái chỉnh điện và điều hòa tự động hai vùng. Trên bản cao cấp, người dùng được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh panorama, tăng trải nghiệm tiện nghi cho khoang cabin.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 187–190 mã lực cùng mô-men xoắn 375 Nm, truyền động cầu trước qua hộp số chuyên dụng DHT hoặc ly hợp kép tùy thị trường. Haval Jolion được trang bị nhiều chế độ lái và loạt công nghệ hỗ trợ an toàn như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù. Ở bản Ultra, mẫu SUV này còn có thêm camera 360 độ, ga tự động thích ứng và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động.

Trong bối cảnh các đối thủ liên tục tung ưu đãi, việc giảm giá sâu giúp Haval Jolion trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên kích thước rộng rãi và công nghệ hybrid.