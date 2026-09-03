Mitsubishi Outlander mới sắp trở lại Việt Nam cạnh tranh Honda CR-V

Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu Pajero thế hệ mới tại Nhật Bản, ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận kế hoạch đưa Outlander thế hệ mới về nước trong năm nay. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt, số phiên bản và giá bán cụ thể chưa được công bố.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ tiếp tục thuộc phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe này nhiều khả năng được định vị cao hơn Destinator, mẫu SUV 7 chỗ có giá niêm yết 780-855 triệu đồng.

Tại Philippines, Outlander và Destinator đang được bán song song, trong đó Outlander sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và có giá cao hơn đáng kể. Phiên bản về Việt Nam dùng mild hybrid nên có thể có mức giá dễ tiếp cận hơn bản PHEV, nhưng nhiều khả năng vẫn nằm ở nhóm cao trong phân khúc.

Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander sở hữu kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và chiều dài cơ sở 2.706 mm. Xe tiếp tục sử dụng cấu hình 7 chỗ dạng 5+2, với hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng.

Thiết kế xe thay đổi đáng kể so với Outlander từng bán tại Việt Nam. Phần đầu phát triển theo ngôn ngữ Dynamic Shield, với đèn định vị LED đặt cao và cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm 18-20 inch.

Khoang nội thất có màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, HUD và sạc điện thoại không dây. Một số phiên bản quốc tế còn có âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng.

Tại Bắc Mỹ, Mitsubishi Outlander mild hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp hệ thống điện 48V, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm. Động cơ đi cùng hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.

Outlander từng được Mitsubishi phân phối chính hãng tại Việt Nam từ năm 2016 và chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2018. Đến năm 2025, mẫu xe này bị ngừng bán trong bối cảnh thế hệ cũ đã duy trì thiết kế và nền tảng trong thời gian dài.

Sự trở lại của Outlander thế hệ mới trong năm 2026 sẽ giúp Mitsubishi bổ sung một mẫu SUV ở phân khúc cao hơn Destinator, đồng thời cạnh tranh trực tiếp hơn với nhóm SUV cỡ C có giá bán cao như Honda CR-V hay Subaru Forester.