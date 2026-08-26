Mitsubishi Outlander PHEV ra mắt thị trường Đông Nam Á, khó về Việt Nam

Mitsubishi Outlander PHEV thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại. Phần đầu xe gây chú ý với cụm lưới tản nhiệt được thiết kế hai tầng, kết hợp hệ thống đèn được tái cấu trúc. Những thay đổi này giúp Outlander PHEV có diện mạo khác biệt rõ rệt so với phiên bản trước đây.

Bên trong khoang lái của xe nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Xe còn có một số trang bị đáng chú ý khác gồm: hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng.

Mitsubishi Outlander PHEV thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại.

Cung cấp sức mạnh cho Outlander là hệ truyền động plug-in hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng MIVEC 2.4L và hai mô-tơ điện cho tổng công suất của hệ thống đạt 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại ở mức 450 Nm. Hệ truyền động này đi cùng hệ dẫn động Super All-Wheel Control (S-AWC) và công nghệ Active Yaw Control (AYC). Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, trong đó có những chế độ dành cho các điều kiện vận hành khác nhau như Tarmac, Power, Gravel và Eco.

Xe trang bị hệ truyền động plug-in hybrid là sự kết hợp của động cơ MIVEC, dung tích 2.4L và hai mô-tơ điện.

Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 100km chỉ bằng năng lượng điện. Khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động của xe được công bố ở mức gần 1.000 km. Mitsubishi cũng trang bị cho xe gói công nghệ hỗ trợ lái Mitsubishi Motors Safety Sensing nhằm tăng cường các tính năng an toàn chủ động trên xe.

Theo công bố của Mitsubishi, Outlander PHEV có giá ưu đãi 2,749 triệu peso tương đương 1,16 tỷ đồng. Mức giá này được áp dụng đến hết ngày 30/9/2026. Từ ngày 1/10, giá bán dự kiến tăng lên 2,848 triệu peso tương đương 1,2 tỷ đồng.