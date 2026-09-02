Honda giới thiệu phiên bản CR-V TrailSport HRC Concept

Tại triển lãm Bangkok Auto Salon 2026, Honda đã giới thiệu thương hiệu nâng cấp chính hãng HRC (Honda Racing Corporation) dành cho các dòng ô tô thương mại. Mẫu concept CR-V TrailSport HRC xuất hiện tại sự kiện này được xem là bản xem trước cho phương án thương mại hóa dự kiến ra mắt người tiêu dùng nội địa vào cuối năm nay.

Theo chiến lược được Honda công bố, các gói nâng cấp thuộc thương hiệu HRC sẽ được chia làm hai dòng phong cách chính gồm Sport Line (hướng tới tính thể thao đường phố) và Trail Line (hướng tới phong cách việt dã). Mẫu CR-V TrailSport HRC Concept được xây dựng theo định hướng Trail Line, tập trung tối ưu diện mạo phục vụ những chuyến di chuyển khám phá.

Mẫu CR-V TrailSport HRC Concept được xây dựng theo định hướng Trail Line.

Ngoại thất của xe tạo điểm nhấn bằng dải decal trang trí màu cam chạy quanh thân, kết hợp cùng bộ tem TRAILSPORT màu đen mờ trên nắp ca-pô. Mặt trước xe tích hợp thêm hai cụm đèn LED trợ sáng ngay tại lưới tản nhiệt, đi kèm hệ thống logo nhận diện tông màu đen.

Ngoại thất của xe tạo điểm nhấn bằng dải decal trang trí màu cam chạy quanh thân.

Để đáp ứng yếu tố vận hành đa địa hình, bản concept được trang bị bộ lốp All-Terrain kích thước 18 inch. Khu vực mui xe có sẵn hệ thống thanh ray và thanh ngang chở hành lý. Ngoài ra, phần gầm xe được gia cố diện mạo với các tấm ốp trang trí ở cản trước, cản sau và hai bên lườn cửa, phía sau có sự xuất hiện của cánh gió thể thao cùng bộ logo HRC và TRAILSPORT.

Khoang cabin của xe tiếp tục sở hữu tông màu cam chủ đạo để đồng bộ với ngoại thất. Nhãn hàng trang bị ghế bọc da hoàn thiện bằng đường chỉ khâu màu cam, đi cùng dây đai an toàn và hệ thống đèn viền nội thất cùng tông. Tên phiên bản TRAILSPORT được bố trí tại khu vực bảng điều khiển trung tâm.

Khoang cabin của xe tiếp tục sở hữu tông màu cam chủ đạo để đồng bộ với ngoại thất.

Honda cho biết, các sản phẩm mang thương hiệu HRC trong giai đoạn đầu triển khai sẽ tập trung chủ yếu vào việc tái thiết kế chi tiết nội - ngoại thất. Do đó, mẫu CR-V TrailSport HRC Concept hiện chưa thay đổi về hệ truyền động hay thông số hiệu năng.

Trong các giai đoạn tiếp theo, định hướng phát triển của HRC dự kiến sẽ mở rộng sang việc cung cấp các bộ phụ kiện can thiệp sâu hơn vào khả năng vận hành của xe. Mức độ giữ lại các trang bị từ bản concept lên phiên bản thương mại bán ra thị trường vào cuối năm 2026 sẽ tiếp tục được Honda Thái Lan cập nhật trong thời gian tới.