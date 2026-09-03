Ra mắt xe ga mới Honda NS125RX đậm chất thể thao

Honda NS125RX là mẫu xe tay ga thể thao phân khối 125 cc do Sundiro Honda phát triển tại Trung Quốc. Dòng xe này gây chú ý với thiết kế sắc sảo, cụm đèn pha thể thao và kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

NS125RX được trang bị nhiều tính năng hiện đại như Honda Smart Key, Idling Stop, ACG Silent Start và hai tùy chọn phanh CBS hoặc ABS. Xe sử dụng động cơ eSP 124 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, 2 van, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW (9,5 mã lực) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT.

Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI thế hệ thứ 5 giúp động cơ vận hành êm ái, giảm rung và tiếng ồn. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,9 lít/100 km, tương đương 52,5 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Với bình xăng 5,7 lít, xe có phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 299 km mỗi lần đổ đầy. Tốc độ tối đa đạt 88 km/h.

Về trang bị, phiên bản ABS sử dụng phanh đĩa trước 220 mm, kẹp phanh NISSIN và ABS bánh trước, trong khi bánh sau dùng phanh tang trống. Bản CBS sử dụng hệ thống phanh kết hợp. Xe đi kèm lốp trước 90/90-12, lốp sau 100/90-10, phuộc trước ống lồng và giảm xóc sau đơn.

Nhờ trọng lượng chỉ 106 kg, chiều cao yên 770 mm, NS125RX khá linh hoạt khi chạy phố, quay đầu hoặc dắt xe trong không gian hẹp. Kích thước tổng thể gồm 1.767 x 683 x 1.115 mm, chiều dài cơ sở 1.246 mm và khoảng sáng gầm 132 mm.

Dù mang phong cách thể thao, mẫu xe vẫn chú trọng tính thực dụng với cốp dưới yên, hai hộc chứa đồ phía trước và móc treo đồ. Xe còn có chức năng ngắt động cơ khi gạt chân chống, phanh đỗ và gác chân sau gập được.

Tại Trung Quốc, Sundiro Honda niêm yết giá 11.999 nhân dân tệ (khoảng 46,5 triệu đồng) cho bản NS125RX CBS và 12.999 nhân dân tệ (khoảng 50,4 triệu đồng) cho bản ABS.