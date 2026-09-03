LiveWire ONE giảm giá mạnh, rẻ chưa bằng một nửa chiếc Harley-Davidson LiveWire

LiveWire ONE giảm giá 15%

LiveWire vừa công bố mức giá mới cho mẫu mô tô điện cao cấp nhất của mình là ONE. Theo đó, LiveWire ONE hiện có giá khởi điểm 13.999 USD (khoảng 365 triệu đồng), giảm 2.500 USD so với mức MSRP trước đây là 16.499 USD, tương đương mức giảm khoảng 15%. Mức giá mới cũng đang được LiveWire công bố trực tiếp trên website chính thức của hãng.

LiveWire ONE hiện có giá khởi điểm 13.999 USD (khoảng 365 triệu đồng), giảm 2.500 USD so với mức MSRP trước đây là 16.499 USD

Đáng chú ý, mức giá này chưa bằng một nửa giá khởi điểm của Harley-Davidson LiveWire nguyên bản khi mẫu xe điện này ra mắt vào năm 2019. Khi đó, chiếc mô tô điện mang thương hiệu Harley-Davidson có giá từ 29.799 USD (khoảng 778 triệu đồng).

LiveWire ONE thực chất là phiên bản tiếp nối mẫu Harley-Davidson LiveWire sau khi hoạt động kinh doanh xe máy điện được tách thành thương hiệu LiveWire riêng. Việc giảm giá mạnh được xem là một nỗ lực nhằm giúp mẫu xe trở nên dễ tiếp cận hơn trong bối cảnh thị trường mô tô điện vẫn gặp nhiều thách thức.

Doanh số thấp gây áp lực lên thương hiệu mô tô điện

Quyết định giảm giá diễn ra sau một quý kinh doanh không mấy khả quan của LiveWire. Trong quý I/2026, thương hiệu này chỉ bán được 91 xe máy điện, tương đương khoảng một chiếc mỗi ngày. Dù vậy, con số này vẫn tăng 176% so với mức 33 xe bán ra trong cùng kỳ năm 2025.

Mảng kinh doanh duy nhất ghi nhận kết quả tích cực hơn là dòng xe đạp điện STACYC, với 3.959 chiếc được bán trong quý I. Tuy nhiên, LiveWire vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất 18,1 triệu USD trong quý, dù đã cải thiện so với mức lỗ 19,3 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Áp lực tài chính còn thể hiện trên thị trường chứng khoán. Vào tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) từng cảnh báo LiveWire có nguy cơ bị hủy niêm yết do giá cổ phiếu duy trì dưới 1 USD trong 30 phiên giao dịch liên tiếp. Công ty sau đó đã lấy lại điều kiện tuân thủ, nhưng biên độ an toàn vẫn rất thấp khi cổ phiếu chỉ ở mức khoảng 1,14 USD.

LiveWire ONE vẫn sở hữu thông số đáng chú ý

Dù giá bán được điều chỉnh mạnh, LiveWire ONE vẫn là mẫu mô tô điện hiệu suất cao trong danh mục của thương hiệu. Theo thông số hiện được LiveWire công bố, xe có phạm vi hoạt động trong đô thị lên tới 146 dặm, tương đương khoảng 235 km. Mẫu xe có khả năng tăng tốc 0-60 mph trong khoảng 3 giây và hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian sạc được công bố là khoảng 60 phút. Pin có dung lượng 15,4 kWh.

Việc đưa giá bán xuống 13.999 USD khiến LiveWire ONE trở nên cạnh tranh hơn đáng kể so với thời điểm mẫu xe được định vị như một sản phẩm mô tô điện cao cấp. Tuy nhiên, mức giảm giá cũng cho thấy những khó khăn mà LiveWire đang phải đối mặt trong nỗ lực thuyết phục người tiêu dùng chuyển sang xe máy điện.

Trong bối cảnh doanh số vẫn còn khiêm tốn, LiveWire sẽ cần nhiều hơn một đợt giảm giá để tạo ra bước ngoặt về doanh số. Dù vậy, mức giá mới có thể giúp ONE tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn và tạo thêm cơ hội cho thương hiệu duy trì vị thế trong thị trường mô tô điện đang ngày càng cạnh tranh.