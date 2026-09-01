Ngắm Hyundai Elantra 2027 ngoài đời thực: Dáng mới cơ bắp, nội thất ngập công nghệ

Tại một số thị trường, Hyundai Elantra được biết đến với tên gọi Avante. Bước sang thế hệ 2027, mẫu xe này được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel”, thay đổi đáng kể so với kiểu dáng quen thuộc trước đây.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.765 x 1.855 x 1.425 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với thế hệ trước, Hyundai Elantra mới dài hơn 55 mm, rộng thêm 30 mm và trục cơ sở tăng 30 mm, qua đó cải thiện không gian cho hành khách, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Ngoại hình Hyundai Elantra 2027 nổi bật với các đường dập nổi sắc nét, hốc bánh mở rộng và thân xe cơ bắp hơn. Phần đầu sử dụng hệ thống đèn hai tầng với dải LED định vị kéo ngang, trong khi cụm đèn chính được đặt thấp trong cản trước.

Phía sau, cụm đèn LED tạo đồ họa hình chữ H, kết hợp cản sau tích hợp bộ khuếch tán khí động học và cánh gió nhỏ trên nắp cốp. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch, góp phần tạo vẻ thể thao.

Bên trong nội thất, Hyundai chuyển hướng sang phong cách tối giản với nhiều bề mặt bo mềm. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 14,6 inch trên phiên bản cao cấp, trong khi các bản thấp sử dụng màn hình 12,9 inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng Pleos Connect mới do Hyundai phát triển.

Đáng chú ý, Elantra thế hệ mới được trang bị Gleo AI, trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể giao tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Dù tăng cường các tính năng số, Hyundai vẫn giữ lại phím vật lý và núm xoay cho những chức năng thường dùng.

Các trang bị khác gồm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp, hai vị trí sạc không dây và cổng USB-C công suất tối đa 100 W.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 có hai lựa chọn hệ truyền động. Bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 147 mã lực. Trong khi đó, bản hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, đạt tổng công suất 155 mã lực.

Phiên bản hybrid được bổ sung hệ thống phanh tái tạo năng lượng Smart Regenerative Braking 3.0 cùng công nghệ phân tích dữ liệu cung đường phía trước để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Chế độ Stay Mode cho phép điều hòa và hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động khi xe dừng mà không cần duy trì động cơ xăng.

Về an toàn, Hyundai Elantra mới có 10 túi khí cùng gói ADAS nâng cấp, gồm kiểm soát hành trình thích ứng sử dụng dữ liệu bản đồ, hỗ trợ đỗ xe từ xa và công nghệ hạn chế nguy cơ đạp nhầm chân ga.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 bản máy xăng 2.0L có giá từ 23,98 triệu won (~ 453 triệu đồng). Phiên bản hybrid 1.6L có giá khởi điểm 36,99 triệu won (~ 700 triệu đồng).