5 mẫu xe máy số 'ngon, bổ, rẻ', phù hợp với tân sinh viên

Năm học mới đã bắt đầu, nhu cầu mua xe máy của tân sinh viên cũng tăng lên khi nhiều bạn cần phương tiện thuận tiện để đi học, đi làm thêm và di chuyển hằng ngày.

Với ngân sách còn hạn chế, sinh viên và phụ huynh thường ưu tiên những mẫu xe có giá bán phải chăng, tiết kiệm nhiên liệu, dễ vận hành nhưng vẫn sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Trong đó, xe máy số nhỏ gọn, giá rẻ tiếp tục là lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy số giá rẻ trên dưới 20 triệu đồng đáng để tham khảo trên thị trường hiện nay:

1. Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng. Ảnh: Auto Bike

Suzuki Revo 110 là một trong những mẫu xe số trên 100cc có giá bán thấp nhất tại Việt Nam. Mẫu xe này có 3 phiên bản gồm vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa và vành đúc, với giá bán dao động khoảng 15,8-17,7 triệu đồng.

Mẫu xe của Suzuki hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện đơn giản, thực dụng với thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển. Động cơ 110cc đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu thấp giúp giảm chi phí sử dụng. Với giá bán dễ tiếp cận, đây là lựa chọn đáng cân nhắc với sinh viên và người lao động có ngân sách hạn chế.

2. SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất. Ảnh: SYM

SYM Elegant 110 cũng là một trong những mẫu xe số giá rẻ trên thị trường hiện nay. Với thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý, mẫu xe này phù hợp với sinh viên, đặc biệt là những người cần một phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày với ngân sách vừa phải.

Hiện SYM chỉ phân phối một phiên bản Elegant 110, sử dụng động cơ 110cc, giá niêm yết 17,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng còn có Elegant 50cc thuộc nhóm xe dành cho học sinh, với giá bán khoảng 14,5-15 triệu đồng.

3. Honda Wave Alpha: Từ 17,8-19 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Honda Wave Alpha từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của nhiều người dùng, đặc biệt là sinh viên. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm thêm và di chuyển hằng ngày.

Wave Alpha sử dụng động cơ 110cc, hiện được Honda phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8-19 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới là giá đề xuất của hãng. Tại một số đại lý, giá bán thực tế có thể cao hơn khá nhiều, dao động từ 20,5-24,8 triệu đồng.

4. Yamaha Sirius Fi: Từ 21,2-23,9 triệu đồng

Yamaha Sirius Fi có khối động cơ 115cc. Ảnh: Yamaha

Cùng với Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius là một trong những mẫu xe số có lịch sử lâu đời và được nhiều người dùng Việt Nam ưa chuộng. Thiết kế trẻ trung, năng động, khả năng vận hành bền bỉ cùng nhiều lựa chọn phiên bản, màu sắc giúp Sirius đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Hiện Yamaha đang phân phối Sirius Fi 2026 với 3 biến thể phanh cơ, phanh đĩa và vành đúc cùng mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 21,2 – 23,9 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 115cc làm mát bằng không khí. Tại nhiều đại lý, mức giá bán thực tế có thể cao hơn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng tuỳ phiên bản.

5. Honda Wave RSX: 22-25,6 triệu đồng

Honda Wave RSX có giá chênh khá cao tại đại lý. Ảnh: HEAD Bình Dương

Honda Wave RSX FI là mẫu xe số quen thuộc của Honda, được nhiều người trẻ lựa chọn nhờ thiết kế thể thao, gọn gàng, vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm thêm và di chuyển hằng ngày.

Xe hiện có 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao cùng mức giá niêm yết lần lượt là 22; 23,6 và 25,6 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 110cc phun xăng điện tử (Fi).

Dù trên thực tế, mức giá bán tại đại lý có thể từ 24,4-29,9 triệu đồng nhưng Wave RSX FI vẫn đáng cân nhắc với phụ huynh muốn chọn cho con em mình một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và có kiểu dáng trẻ trung.

(Tổng hợp)