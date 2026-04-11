Mitsubishi Xpander HEV 2026 có gì mới mà giá từ hơn 750 triệu?

Mitsubishi Xpander thế hệ mới gây ấn tượng với cấu hình động cơ Hybrid (HEV) và nhiều cải tiến về trang bị an toàn. Sự nâng cấp này hứa hẹn giúp xe tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc MPV 7 chỗ tại khu vực Đông Nam Á.

Tại thị trường Thái Lan, giá bán của Xpander HEV 2026 là 939.000 baht (khoảng 756,92 triệu), trong khi phiên bản Xpander Cross HEV có giá 969.000 baht (khoảng 781,1 triệu).

Xpander HEV 2026 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, với khoảng sáng gầm xe đạt 205 mm. Điểm nổi bật của xe là hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên (công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm) và mô-tơ điện mạnh 116 mã lực, mô-men xoắn 255 Nm. Hệ thống động cơ sử dụng năng lượng từ bộ pin lithium-ion 1.1 kWh giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị.

Để nâng cao trải nghiệm lái, Mitsubishi trang bị cho Xpander HEV 2026 đến 7 chế độ vận hành khác nhau, bao gồm các chế độ chuyên dụng như đường ướt, sỏi đá, bùn lầy, cùng chế độ thuần điện và sạc pin. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control - AYC) đã được tích hợp giúp xe vận hành ổn định và chính xác hơn khi vào cua hoặc di chuyển trên bề mặt trơn trượt.

Xpander HEV 2026 cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái nhằm hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Các tính năng nổi bật bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ngoài ra, các hệ thống an toàn chủ động như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh, phân bổ lực phanh điện tử và chống bó cứng phanh ABS cũng được trang bị ở dạng tiêu chuẩn. Xe còn có camera lùi, khóa cửa tự động theo tốc độ và 6 túi khí đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc.

Đối với ngoại thất, Xpander HEV 2026 duy trì hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, bao gồm đèn pha tự động, đèn định vị, đèn sương mù và cụm đèn hậu. Các tiện nghi như gạt mưa tự động và gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ cũng được trang bị để tăng tính thực dụng cho người lái trong điều kiện thời tiết xấu.

Về nội thất, Xpander HEV 2026 vẫn giữ cấu hình 7 chỗ, với ghế bọc da tổng hợp màu đen và các chi tiết điểm nhấn màu đồng. Bảng đồng hồ sau vô-lăng là màn hình LCD màu 8 inch, trong khi màn hình trung tâm giải trí cảm ứng kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay. Ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, vô-lăng chỉnh cơ 4 hướng và hàng ghế thứ hai linh hoạt với tỷ lệ gập 40:20:40.

Mặc dù không phải là một bản nâng cấp mang tính cách mạng, Xpander HEV 2026 cho thấy định hướng rõ ràng của Mitsubishi trong việc điện hóa các dòng xe chủ lực. Việc bổ sung hệ truyền động hybrid giúp mẫu MPV này tăng tính cạnh tranh, đặc biệt tại các thị trường Đông Nam Á, nơi nhu cầu về xe gia đình tiết kiệm nhiên liệu ngày càng cao.

Với cấu hình 7 chỗ linh hoạt, trang bị an toàn đầy đủ và mức giá dễ tiếp cận, Xpander HEV 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV phổ thông, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí vận hành.