Cẩn trọng khi kích hoạt tính năng Cruise Control trên Mitsubishi Xpander

Cruise Control từ lâu đã trở thành trang bị quen thuộc trên nhiều mẫu xe số tự động, trong đó có Mitsubishi Xpander các phiên bản số tự động. Tính năng này giúp duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ chân ga, mang lại cảm giác nhàn nhã hơn khi di chuyển đường dài. Tuy nhiên, việc sử dụng Cruise Control không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối nếu người lái thiếu quan sát hoặc lạm dụng sai tình huống.

Cụm nút bấm liên quan Cruise Control trên Xpander Cross 2023.

Trên thực tế, Cruise Control hoạt động hiệu quả nhất khi xe chạy trên cao tốc hoặc những cung đường thông thoáng, ít phương tiện. Khi đó, việc duy trì tốc độ ổn định giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm mệt mỏi đáng kể. Với những chuyến đi dài, đặc biệt là hành trình xuyên tỉnh, người lái Mitsubishi Xpander có thể tận dụng tính năng này để giữ nhịp lái đều đặn, tránh tình trạng tăng giảm ga liên tục.

Dù vậy, không ít người có thói quen bật Cruise Control cả trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc đường nội đô. Đây là một sai lầm tiềm ẩn rủi ro cao. Khi mật độ xe lớn, tình huống phanh gấp hoặc chuyển làn bất ngờ xảy ra thường xuyên. Nếu quá phụ thuộc vào Cruise Control, người lái có thể phản ứng chậm hơn do tâm lý chủ quan, dẫn đến nguy cơ va chạm.

Một điểm cần lưu ý khác là Cruise Control không thể thay thế hoàn toàn vai trò kiểm soát của người lái. Hệ thống này chỉ duy trì tốc độ, không tự động xử lý các tình huống phức tạp như xe phía trước giảm tốc đột ngột hay chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ. Trên Mitsubishi Xpander, Cruise Control là dạng tiêu chuẩn, không phải Adaptive Cruise Control, nên càng đòi hỏi người lái phải chủ động kiểm soát khoảng cách và tốc độ.

Cụm nút thường nằm bên phải vô lăng.

Điều kiện thời tiết xấu cũng là yếu tố khiến Cruise Control trở nên kém an toàn. Khi trời mưa lớn, đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, việc duy trì tốc độ cố định có thể khiến xe mất độ bám hoặc khó xử lý khi cần giảm tốc nhanh. Trong những trường hợp này, người lái nên chủ động điều chỉnh chân ga để linh hoạt thích ứng với mặt đường.

Ngoài ra, khi di chuyển trên các cung đường đèo dốc, Cruise Control cũng không phải lựa chọn lý tưởng. Hệ thống có thể giữ tốc độ khi lên dốc, nhưng khi xuống dốc, xe dễ bị trôi nhanh hơn nếu không kết hợp phanh hoặc về số phù hợp. Điều này làm tăng áp lực lên hệ thống phanh và tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát.

Việc sử dụng Cruise Control đúng cách đòi hỏi người lái phải hiểu rõ giới hạn của tính năng này. Không nên xem đây là “chế độ tự lái”, mà chỉ là công cụ hỗ trợ giúp hành trình bớt căng thẳng. Giữ chân sẵn sàng trên bàn đạp phanh, quan sát liên tục và chủ động tắt Cruise Control khi điều kiện không phù hợp vẫn là nguyên tắc quan trọng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều xe được trang bị công nghệ hỗ trợ lái, việc hiểu và sử dụng đúng tính năng sẽ giúp người dùng khai thác tối đa lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn. Với Mitsubishi Xpander, Cruise Control là một điểm cộng tiện nghi, nhưng chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng một cách tỉnh táo và có kiểm soát.