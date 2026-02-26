Mercedes-AMG GLC 53 bản nâng cấp lộ diện

Mercedes-Benz trở lại với dòng xe SUV/crossover bằng cách ra mắt phiên bản nâng cấp Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái đặc trưng AMG với niềm vui lái xe tăng cường trên những cung đường đèo ngoằn ngoèo.

Xe có gói tuỳ chọn Golden Accents mang đến màu sơn Đen - obsidian black metallic hoặc Xám - graphite grey magno kết hợp với nhiều chi tiết tạo điểm nhấn bên ngoài. Các trang bị nhấn mạnh vẻ ngoài đặc biệt. Lớp decal tinh tế trên sườn xe với logo AMG là tùy chọn. Bộ mâm rèn AMG kích thước 21 inch sơn màu đen mờ.

Với gói AMG Night các chi tiết như vỏ gương, viền trang trí sơn đen bóng cao cấp.

Với gói AMG Night các chi tiết như vỏ gương, viền trang trí sơn đen bóng cao cấp. Kết hợp với ống xả và tay nắm cửa chrome đen. Gói AMG Night Package II dành cho những người yêu thích chi tiết cao cấp với thanh lưới tản nhiệt, logo AMG trên nắp capo. Gói AMG Design Plus gồm, cản trước với các hốc gió được làm lớn cùng nhiều chi tiết sơn đen, cánh gió sau AMG đặt trên mui (đối với SUV) và cốp sau (Coupé).

Nội thất gói của Golden Accents nổi bật với ghế thể thao AMG bọc da màu đen sang trọng, điểm nhấn là tựa lưng ghế và chỉ khâu trang trí màu tương phản với ngoại thất, tạo độ tương phản hấp dẫn. Vô-lăng AMG Performance với 3 cấp độ được bọc microfiber với nút điều khiển nhanh cho chế độ lái. Kẹp phanh hiệu suất cao AMG sơn đỏ với chữ AMG ở cả hai trục nhấn mạnh tính thể thao.

Các tấm tapi cửa và bảng táp-lô cũng có chỉ khâu tương phản cùng màu. Các chi tiết carbon AMG dệt sợi kim loại phù hợp với techgold của gói. Bậc cửa AMG có họa tiết AMG đen và chiếu sáng logo AMG trắng. Thảm sàn AMG với chỉ khâu beige hoàn thiện nội thất.

Mẫu xe mới là động cơ xăng I6, dung tích 3.0L với hệ thống tăng áp kép gồm: turbo và máy nén phụ trợ điện. Động cơ có đầu xi-lanh mới với cổng nạp/xả cải tiến và trục cam nạp mới. Hệ thống mild-hybrid 48V thế hệ hai bổ sung 17 kW và 205 Nm

Cho công suất 449 mã lực và mô-men xoắn 600Nm (nhờ overboost có thể tăng lên 640Nm. Động cơ I6 hiệu suất cao đã được nâng cấp toàn diện, mang đến mức độ phản hồi nhanh và nhạy hơn cùng dải vòng tua cao ấn tượng.

Xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ 4,2 giây với chức năng Race Start từ gói AMG Dynamic Plus tùy chọn. Tốc độ tối đa giới hạn 250 km/h, có thể nâng lên 270 km/h với gói tùy chọn AMG Driver's. Động cơ I6 kết hợp với hộp số AMG SPEEDSHIFT TCT 9G cùng hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4MATIC+ hoàn toàn biến thiên.

Xe còn có vi sai hạn chế trượt cầu sau điều khiển điện tử với Drift Mode, lần đầu tiên xuất hiện trên chiếc SUV AMG. Điều này cho phép người lái khám phá toàn bộ sức mạnh trên đường đua. Âm thanh động cơ mạnh mẽ và đầy cảm xúc nhờ hệ thống xả mới với bộ cộng hưởng đặc biệt. Tiếng nổ đặc trưng AMG và âm bass sâu khi tăng tốc mạnh tạo nên khoảnh khắc ấn tượng đằng sau tay lái.

Mỗi chế độ lái sẽ thay đổi mức độ mạnh của âm thanh. Ngoài ra còn có hệ thống AMG Real Performance Sound với van xả điều chỉnh thủ công. Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ có 5 chế độ lái (Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual). Với gói AMG DYNAMIC PLUS tùy chọn còn có chế độ “RACE”, các thông số quan trọng như phản hồi động cơ, hộp số, hệ thống treo và vô-lăng đều được điều chỉnh.

Hệ thống kiểm soát AMG Dynamics tích hợp trong các chế độ lái, với các mức “Basic”, “Advanced”, “Pro” tác động trực tiếp đến việc kiểm soát ESP và hệ dẫn động bốn bánh. Hệ thống dự đoán hành vi xe mong muốn dựa trên dữ liệu cảm biến và thao tác tài xế.

Gói AMG Design Plus gồm, cản trước với các hốc gió được làm lớn cùng nhiều chi tiết sơn đen.

Hệ thống treo AMG Ride Control được phát triển tại Affalterbach mang lại khả năng xử lý linh hoạt, vào cua trung tính và độ bám cao. Hệ thống treo thép được điều chỉnh mới với bộ giảm chấn thích ứng mang lại khoảng cách lớn giữa lái xe năng động và thoải mái đường dài. Đặc tính giảm chấn có thể tuỳ chọn 3 mức: “Comfort”, “Sport” và “Sport+”, tạo sự khác biệt rõ rệt giữa thoải mái và thể thao.

Hệ thống đánh lái bánh sau trang bị tiêu chuẩn với góc tối đa 2,5 độ khi xe di chuyển dưới 100 km/h và trên 100 km/h bánh lái sẽ xoay cùng chiều tối đa 0,7 độ, tăng sự ổn định, phản ứng nhanh hơn khi chuyển hướng.

Để trải nghiệm lái thể thao hơn nữa, gói tùy chọn AMG Dynamic Plus tích hợp các trang bị hiệu suất cao như vi sai hạn chế trượt cầu sau điều khiển điện tử, chế độ lái “RACE” với Drift Mode. Giá đỡ động cơ chủ động tối ưu hóa kết nối động cơ với thân xe, cải thiện động lực ở tốc độ cao.