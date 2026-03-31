Siêu xe Mercedes-AMG PureSpeed lên sàn xe lướt

Năm 2024, Mercedes-AMG ra mắt PureSpeed siêu xe đầu tiên trong Mythos Series, đây là dự án coachbuild từ các dòng xe thể thao thương mại. Sau 2 năm, một đại lý tại Đức đã rao bán chiếc xe mang phong cách speedster, đây cũng là chiếc PureSpeed xuất hiện trên thị trường ô tô cũ.

Mercedes-AMG PureSpeed lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes 2-Liter Rennwagen được ra mắt tại Monaco Grand Prix 2024. Phần thân trước sơn màu đỏ Zircon Red, dần chuyển sang tông màu xám Graphite Grey cùng với họa tiết đặc trưng của AMG.

Mercedes-AMG ra mắt PureSpeed siêu xe đầu tiên trong Mythos Series.

Điểm nhấn phần hông Mercedes-AMG PureSpeed là bộ mâm kích thước 21 inch 5 chấu, có thêm cánh điều hướng sợi carbon, tăng hiệu quả làm mát hệ thống phanh và tăng cường lực ép xuống mặt đường. Kính chắn gió và cột A được lược bỏ, xe bổ sung vòng bảo vệ HALO quen thuộc của những mẫu xe đua F1 được áp dụng từ năm 2018.

Khung bảo vệ khi lật thiết kế phía sau tựa đầu, mang huy hiệu AMG màu trắng đen. Mercedes-AMG PureSpeed sử dụng cơ cấu cánh gió điều khiển điện thay vì cánh gió cỡ lớn của gói AMG Aerodynamics trên SL-Class.

Mercedes-AMG PureSpeed lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes 2-Liter Rennwagen.

Mercedes-AMG PureSpeed trang bị động cơ V8 Biturbo, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 585 mã lực.

Nội thất Mercedes-AMG PureSpeed không có nhiều khác biệt so với SL-Class tiêu chuẩn. Khoang lái có hai tông màu tương phản trắng Crystal White và đen. Các trang bị tiêu chuẩn là vô lăng AMG Performance và ghế thể thao AMG Performance với phần ốp lưng bằng sợi carbon, bổ sung thêm chức năng sưởi ấm vai và gáy.

Mercedes-AMG PureSpeed trang bị động cơ V8 Biturbo, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Đi kèm hộp số 9 cấp AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh AMG Performance 4MATIC+. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây, trước khi đạt được vận tốc tối đa 315 km/h.

Khung bảo vệ khi lật thiết kế phía sau tựa đầu, mang huy hiệu AMG màu trắng đen.

Nội thất Mercedes-AMG PureSpeed không có nhiều khác biệt so với SL-Class tiêu chuẩn.

Chủ nhân sở hữu PureSpeed được nhận cặp nón bảo hiểm của thương hiệu Bell, sơn màu tương tự ngoại thất. Mercedes-AMG PureSpeed sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn cầu và mức giá đang được chào bán 999.000 Euro hơn 1,15 triệu USD quy đổi 30 tỷ đồng.