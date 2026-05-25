Mercedes-AMG ra mắt dòng xe GT 4-Door Coupe mới

Mercedes-AMG chính thức giới thiệu thế hệ thứ 2 của dòng AMG GT 4-Door, vốn được phát triển từ mẫu xe ý tưởng Mercedes-Benz Concept AMG GT XX ra mắt vào năm ngoái. Đặc biệt hơn, phiên bản mới của mẫu sedan mang phong cách coupe này chỉ được phân phối với cấu hình thuần điện với các biến thể Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe và Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe.

Phần đầu xe của Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới lấy cảm hứng từ concept AMG GT XX với cụm đèn ngôi sao 3 cánh và lưới tản nhiệt Panamericana phát sáng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 5.094 x 1.959 x 1.411 mm, trục cơ sở 3.040 mm và có khối lượng "chỉ" 2.460 kg. Chỉ số cản gió Cd của mẫu xe điện này chỉ ở mức 0,22.

Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống khí động học chủ động AEROKINETIC ở cả gầm xe và cánh gió sau chủ động, giúp tối ưu năng lượng cũng như khả năng làm mát pin. Mặc dù là một mẫu xe điện, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe thế hệ mới vẫn mang những nét tương đồng với nhiều sản phẩm AMG với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch, màn hình trung tâm và màn hình phụ đồng kích thước 14 inch.

Khách hàng có thể lựa chọn ghế thể thao AMG Performance, đi cùng nhiều màu sắc và các chi tiết trang trí độc quyền từ chương trình cá nhân hóa Manufaktur. Cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control được làm từ kính nguyên khối phủ lớp Low E, đi kèm họa tiết ánh sáng đặc trưng với logo AMG và những đường sọc đua. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên tùy chọn trần xe bằng sợi carbon.

Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe được trang bị 3 động cơ điện, cho công suất thường trực 510 mã lực, và có thể đạt hiệu suất tối đa 816 mã lực và mô men xoắn cực đại dạt 1.800 Nm. Thệ mới của Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe được phát triển từ mẫu Concept AMG GT XX, sở hữu sức mạnh tối đa 1.169 mã lực.

Trong khi đó, Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe có công suất thường trực 721 mã lực. Khi kích hoạt chế độ Boost, chiếc xe có thể cho công suất 1.169 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 2.000 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của 2 phiên bản này lần lượt là 2,4 giây và 2,8 giây. Cả 2 đều có thể đạt vận tốc tối đa 300 km/h với tùy chọn Drivers Package.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị nền tảng 800 V và bộ pin điện dung lượng 106 kWh, hỗ trợ công suất sạc DC tối đa 600 kW. Quãng đường di chuyển tối đa cho 1 chu kỳ sạc khoảng 597 - 700km cho bản GT 55, và 596 - 696 km cho GT 63.

Mức giá của mẫu xe thuần điện này chưa được tiết lộ. Đối thủ trực tiếp của Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe là Porsche Taycan và Audi e-tron GT.