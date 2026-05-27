Xăng E10 có làm hỏng xe không và sự thật trào lưu ‘lắc xe trước khi nổ máy’

Những ngày gần đây, cùng với thông tin xăng sinh học E10 chuẩn bị được triển khai rộng hơn trên thị trường, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghi lại cảnh người dùng lắc mạnh xe máy, rung ô tô hoặc cố khởi động nhiều lần trước khi nổ máy. Không ít người cho rằng đây là cách giúp xăng E10 “trộn đều”, hạn chế ảnh hưởng đến động cơ hoặc tránh tình trạng xe khó nổ.

Xu hướng này nhanh chóng lan rộng, tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, nỗi lo lớn nhất hiện nay không nằm ở bản thân xăng E10 mà ở việc hiểu chưa đầy đủ về loại nhiên liệu này.

Trào lưu lắc xe trước khi khởi động xuất hiện sau thông tin xăng E10 được triển khai rộng hơn, nhưng chuyên gia cho rằng người dùng cần hiểu đúng về tác động của nhiên liệu sinh học đối với động cơ. Hình minh họa

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 là nhiên liệu được pha trộn khoảng 10% ethanol sinh học với 90% xăng khoáng truyền thống. Đây là loại nhiên liệu đã được sử dụng nhiều năm tại một số quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn.

Việt Nam cũng đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Điều này khiến không ít người dùng ô tô, xe máy băn khoăn liệu phương tiện đang sử dụng có bị ảnh hưởng hay không.

Thực tế, phần lớn xe máy và ô tô hiện đại đều được thiết kế để tương thích với xăng pha ethanol ở mức E10. Vì vậy, với đa số phương tiện đang lưu hành, việc chuyển đổi sang loại nhiên liệu này không tạo ra thay đổi lớn trong vận hành.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ?

Câu trả lời là có, nhưng không theo hướng tiêu cực như nhiều người lo ngại.

Với xe đời mới hoặc được bảo dưỡng định kỳ, xăng E10 gần như không gây khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng. Một số trường hợp mức tiêu hao nhiên liệu có thể thay đổi nhẹ hoặc công suất động cơ dao động ở biên độ nhỏ, khó nhận biết trong điều kiện vận hành thông thường.

Tuy nhiên, với các dòng xe đã sử dụng nhiều năm, đặc biệt phương tiện ít bảo dưỡng, hệ thống nhiên liệu xuống cấp mới là yếu tố cần lưu ý.

Ethanol có đặc tính làm sạch mạnh hơn xăng truyền thống. Điều này đồng nghĩa các cặn bẩn tích tụ lâu trong bình xăng hoặc đường dẫn nhiên liệu có thể bong ra nhanh hơn khi chuyển sang sử dụng E10. Hệ quả là lọc xăng hoặc kim phun trên xe cũ dễ xuất hiện dấu hiệu bất thường trong giai đoạn đầu.

Ngoài ra, những chi tiết cao su, gioăng hoặc ống dẫn nhiên liệu đã lão hóa từ trước cũng có nguy cơ xuống cấp nhanh hơn. Song đây thường là vấn đề của linh kiện cũ, không phải do xăng E10 trực tiếp gây hỏng động cơ.

Trào lưu lắc xe trước khi khởi động: Không có tác dụng kỹ thuật

Sự xuất hiện của hàng loạt video “lắc xe trước khi nổ máy” khiến nhiều người tin rằng xăng E10 cần được trộn đều trước khi sử dụng.

Theo nguyên lý sản xuất nhiên liệu, xăng E10 khi bán ra thị trường đã hoàn tất quá trình phối trộn. Người dùng không cần rung lắc phương tiện để nhiên liệu hoạt động hiệu quả hơn.

Nói cách khác, việc lắc xe không giúp động cơ bền hơn, cũng không làm giảm tác động của ethanol đối với hệ thống nhiên liệu.

Một số chuyên gia cho rằng điều đáng lo ngại hơn là tâm lý hoang mang lan truyền trên mạng xã hội có thể khiến người dùng áp dụng các thói quen không cần thiết hoặc bỏ qua yếu tố quan trọng hơn là bảo dưỡng phương tiện định kỳ.

Chủ xe nên làm gì khi sử dụng xăng E10?

Thay vì lo lắng hoặc chạy theo các mẹo truyền miệng, người dùng được khuyến nghị tập trung vào tình trạng thực tế của phương tiện.

Với xe đời mới, sử dụng đúng nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất thường không phát sinh vấn đề đáng kể.

Đối với xe đã sử dụng lâu năm, nên kiểm tra hệ thống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, phớt và lọc xăng nếu chưa bảo dưỡng trong thời gian dài.

Ngoài ra, hạn chế để xe không sử dụng quá lâu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cũng giúp giảm nguy cơ phát sinh hiện tượng khó khởi động.

Việc lựa chọn cây xăng uy tín và duy trì lịch bảo dưỡng định kỳ vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ động cơ, bất kể sử dụng loại nhiên liệu nào.

Điều cần hiểu đúng về xăng E10

Mỗi lần xuất hiện thay đổi liên quan đến nhiên liệu, tâm lý lo ngại là điều dễ hiểu. Nhưng kinh nghiệm từ nhiều thị trường cho thấy xăng E10 không phải “thủ phạm” khiến động cơ xuống cấp hàng loạt như nhiều đồn đoán.

Với phần lớn phương tiện hiện nay, điều quyết định tuổi thọ động cơ vẫn nằm ở thói quen sử dụng, chất lượng bảo dưỡng và tình trạng thực tế của xe.

Vì vậy, giữa lúc trào lưu lắc xe trước khi nổ máy đang lan truyền trên mạng xã hội, điều người dùng cần nhất có lẽ không phải là thêm một mẹo mới, mà là hiểu đúng bản chất của loại nhiên liệu mình đang sử dụng.