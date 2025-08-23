Mercedes-AMG G63 giảm giá gần 2 tỷ đồng để dọn kho tại Việt Nam

Nhiều mẫu Mercedes-Benz khác cũng ưu đãi mạnh, cho thấy cuộc đua giảm giá lan rộng trong phân khúc xe sang. Từng là biểu tượng SUV hạng sang được giới nhà giàu và nhiều ngôi sao săn đón, Mercedes-AMG G 63 hiện đang chứng kiến sức hút giảm mạnh tại thị trường Việt Nam.

Để đẩy hàng tồn sản xuất năm 2022 - 2023, nhiều đại lý Mercedes-Benz đã tung ưu đãi chưa từng có cho mẫu SUV hiệu năng cao này. Một số đại lý đang chào bán Mercedes-AMG G 63 VIN 2022 với giá chỉ 9,9 tỷ đồng, thấp hơn tới 1,85 tỷ đồng so với mức niêm yết.

Người bán cho biết lượng xe còn lại không nhiều. Ở một số đại lý chính hãng khác, G 63 vẫn giữ giá trên 11 tỷ đồng nhưng đi kèm nhiều trang bị đắt tiền như gói AMG Night Package, mâm 22 inch 7 chấu kép, màu sơn tùy chọn G Manufaktur và ốp sợi carbon tăng tính thẩm mỹ.

Không chỉ G 63, các dòng sedan hạng sang của Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng được giảm giá sâu. C-Class bản VIN 2024 đang được ưu đãi từ 200 - 250 triệu đồng. Mẫu E 200 (VIN 2023) hiện có giá 1,999 tỷ đồng, giảm 391 triệu so với niêm yết. Riêng E 300 AMG (VIN 2023) được giảm tới 680 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 2,27 tỷ đồng.

Không riêng Mercedes-Benz, nhiều hãng xe sang khác cũng đang đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu. Volkswagen gần đây hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ cho loạt xe VIN 2024, tương đương ưu đãi tiền mặt lên tới 300 triệu đồng. Động thái này phản ánh tình hình cạnh tranh gay gắt, buộc các thương hiệu cao cấp phải giảm giá để thu hút khách hàng.