Mercedes-AMG GT S Edition 1 giá hơn 8 tỷ đồng bất ngờ tái xuất tại Việt Nam

Hiện tại, gần như toàn bộ số xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 đã được doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ thu mua, chỉ còn lại một chiếc duy nhất thuộc sở hữu của doanh nhân Quốc Cường.

Gần đây, chiếc siêu xe màu vàng rực rỡ này đã được phát hiện di chuyển trên đường phố TP.HCM và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thích xe hơi. Sự hiếm có của nó càng làm tăng thêm giá trị và sức hấp dẫn.

Chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 này nổi bật với các chi tiết thiết kế đặc trưng như ốp hốc gió trước, ốp sườn, vỏ gương, cản va sau và trần xe làm từ sợi carbon, tạo nên một diện mạo thể thao và sang trọng.

Điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản này là cánh gió đuôi cố định bằng sợi carbon - một yếu tố giúp phân biệt nó với phiên bản tiêu chuẩn GT S. Khi mới về Việt Nam, chiếc siêu xe này có giá bán chính hãng lên tới 8,26 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ cho một tác phẩm nghệ thuật trên bốn bánh.

Mercedes-AMG GT là dòng xe thể thao 2 cửa được giới thiệu lần đầu vào tháng 9/2014 và chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Paris vào tháng 10 cùng năm. Mặc dù không thay thế cho SLS AMG, GT vẫn là mẫu xe thể thao thứ hai được phát triển hoàn toàn bởi Mercedes-AMG, với nhiều biến thể khác nhau được ra mắt trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Mercedes-AMG GT S Edition 1 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít cho công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h, điều này khẳng định sức mạnh và hiệu suất vượt trội của mình trên đường đua.