Dọn kho xe VIN 2022, Mercedes-AMG GLE 53 giảm giá gần 2 tỷ đồng

Một số đại lý đang chào bán mẫu xe thể thao Mercedes-AMG GLE 53 có VIN 2022 với mức giá thực tế chỉ từ 3,6 đến 3,8 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết và thậm chí còn rẻ hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, mẫu xe này tiếp tục được ưu đãi sâu, chỉ còn từ 3,6 đến hơn 3,8 tỷ đồng, tùy nơi bán. Điểm hạn chế là phần lớn xe có năm sản xuất 2022, nên người mua cần cân nhắc. Mercedes-AMG GLE 53 Coupe nổi bật với phần mui dốc về sau, mang phong cách coupe SUV thời thượng.

Xe có chiều dài x rộng lần lượt: 4.961 x 1.999 mm, tạo sự bề thế nhưng không gian hàng ghế sau bị giới hạn hơn so với bản GLE thông thường. Ngoại thất mang đậm dấu ấn AMG với lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome, mâm 21 inch, cùm phanh lớn và hệ thống treo khí nén AMG có thể nâng hạ gầm.

Khoang cabin của GLE 53 trang bị cụm màn hình đôi 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Burmester 13 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế bọc da Nappa hai tông màu. Xe còn có camera 360 độ, hiển thị HUD, hệ thống tạo mùi hương và vô-lăng AMG thể thao, mang lại trải nghiệm lái cao cấp.

Dưới nắp capo, Mercedes-AMG GLE 53 sử dụng động cơ xăng I6, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic+.

Công nghệ EQ Boost hỗ trợ thêm 22 mã lực và 250 Nm, giúp xe tăng tốc mượt mà hơn. Bên cạnh đó, AMG Track Pace cho phép lưu dữ liệu chặng đua và hệ thống xả tùy chỉnh âm thanh mang lại trải nghiệm thể thao đặc trưng.

Mức giá này không quá bất ngờ, bởi GLE 53 Coupe được định vị là mẫu xe thiên về phong cách và thời trang, hơn là phục vụ các nhu cầu sử dụng mang tính thực dụng hàng ngày. Khi ra mắt, Mercedes-AMG GLE 53 từng có giá niêm yết 5,349 tỷ đồng. Sau khuyến mãi chính hãng, giá giảm còn 4,699 tỷ đồng.