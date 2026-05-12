Mercedes-AMG hồi sinh trở lại khối động cơ V8

Sau một thời gian gây tranh cãi với chiến lược "downsizing" (giảm dung tích động cơ), Mercedes-AMG đã chính thức xác nhận việc mang khối động cơ V8 huyền thoại trở lại, bắt đầu ngay trong năm nay. Sự thay đổi đầy bất ngờ này xuất phát từ thực tế thị trường không mấy khả quan đối với các dòng xe hiệu năng cao sử dụng cấu hình hybrid I4.

Điển hình là mẫu C63 thế hệ mới, dù sở hữu công nghệ điện hóa phức tạp nhưng lại chưa thể thuyết phục được tệp khách hàng truyền thống – những người vốn luôn khao khát tiếng gầm đặc trưng và cảm giác lái thuần chất của khối động cơ V8.

Theo xác nhận từ CEO Michael Scheibe với tạp chí Car Magazine, khối động cơ V8 thế hệ mới sẽ được ra mắt đầu tiên trên các dòng SUV vào cuối năm nay trước khi mở rộng sang các dòng sedan và coupe.

Tuy nhiên, một thông tin có thể gây hụt hẫng cho người hâm mộ là mẫu C63 sẽ không nằm trong danh sách được "tái trang bị" V8. Mercedes-AMG dự định phân cấp rõ rệt hơn: khối động cơ 8 xi-lanh sẽ được ưu tiên cho các dòng xe ở vị trí cao hơn trong danh mục sản phẩm.

Một trong những cái tên triển vọng nhất là phiên bản đặc biệt thuộc dòng Mythos dựa trên chiếc CLE Coupe. Các nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu xe này có thể sở hữu sức mạnh lên tới 646 mã lực hoàn toàn từ động cơ đốt trong, không cần sự can thiệp của mô-tơ điện. Ngoài ra, chiếc GT Black Series thế hệ mới cũng chắc chắn sẽ sử dụng cấu hình V8 để khẳng định vị thế dẫn đầu.

Giới chuyên môn nhận định, động cơ mới nhiều khả năng là biến thể hiệu năng cao "M177 Evo" dựa trên khối V8 4.0L tăng áp vừa xuất hiện trên S-Class và GLS 2027 facelift. Nếu ở các dòng xe sang tiêu chuẩn, khối động cơ này sản sinh công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, thì dưới bàn tay tinh chỉnh của các kỹ sư Affalterbach, con số này chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn nhiều.

Đáng chú ý, ông Michael Scheibe thừa nhận rằng việc duy trì động cơ V8 thuần túy đôi khi lại là giải pháp tối ưu hơn hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) xét về khía cạnh trọng lượng: "Hệ thống pin và các thành phần hybrid khiến trọng lượng xe tăng lên đáng kể. Nếu bạn muốn một chiếc xe nhẹ nhàng, đôi khi tốt nhất là hãy trang bị cho nó một động cơ V8 thuần túy."

Đối với dòng C-Class, kỷ nguyên V8 có lẽ đã vĩnh viễn khép lại. Thay vào đó, hãng sẽ giới thiệu biến thể AMG C53 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng (M256M) thay cho các phiên bản 43 và 63 hiện tại. Khối động cơ này dự kiến cho công suất 443 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 640Nm ở chế độ overboost.

Mặc dù đang "tổng tấn công" trở lại với động cơ đốt trong, Mercedes-AMG vẫn giữ lại các cấu hình PHEV (như GLE 53 hay E53) như một giải pháp dung hòa cho những thị trường có quy định khí thải nghiêm ngặt như châu Âu. Riêng khối động cơ V12 6.0L danh tiếng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trên các dòng Maybach S-Class, nhưng chỉ giới hạn tại một số khu vực nhất định.

Động thái này của Mercedes-AMG cho thấy hãng đã lắng nghe thị trường một cách cầu thị. Bằng việc "đặt cược" trở lại vào động cơ đốt trong dung tích lớn, Mercedes-AMG hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm lái phấn khích và "đúng chất AMG" hơn bao giờ hết.