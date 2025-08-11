Hết thời đắt khách, xe sang Mercedes-AMG G 63 mới cứng hạ giá 1,8 tỷ bằng xe cũ

Từng được đại gia Việt ưa chuộng với số lượng xe đưa về nước lên tới hơn 100 chiếc thông qua cả đại lý phân phối chính hãng lẫn tư nhân, Mercedes-AMG G 63 hiện đang được chào bán trên thị trường xe cũ khá nhiều. Tuy nhiên, mẫu xe này không còn sức hút lớn như thời điểm cách đây 3-4 năm.

Điển hình gần đây, một đại lý Mercedes-Benz tại Bình Dương đã chào bán SUV hạng sang này với giá 9,9 tỷ đồng, rẻ hơn tới 1,85 tỷ đồng so với giá niêm yết (11,75 tỷ đồng). Được biết, những chiếc G 63 đang hạ giá còn mới 100% nhưng không phải đời 2024-2025, đa số thuộc đời thấp hơn (từ 2022-2023).

Bên cạnh đó, đại lý chính hãng cũng chào bán một số xe với giá hơn 11 tỷ đồng nhưng kèm nhiều trang bị đắt tiền như gói AMG Night Package, bộ mâm 7 chấu kép 22 inch, màu sơn trong gói tùy chọn G Manufaktur cùng một số chi tiết ốp trang trí sợi carbon để tăng tính thẩm mỹ.

Với những chiếc xe mới có giá bán rẻ như trên, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi mức giá này ngang ngửa nhiều chiếc G 63 cũ trên thị trường hiện nay. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, một chiếc G 63 đời 2022 đã lăn bánh 17.000 km trên thị trường có giá 10,2 tỷ đồng, rẻ hơn giá lăn bánh của chiếc G 63 mua mới cùng đời 800 triệu đồng.

Khoảng 2 năm gần đây, tuy các đại lý tư nhân không thể nhập khẩu G 63 và chỉ đại lý chính hãng chào bán xe mới nhưng mẫu xe này không còn tạo ra sức hút như thời điểm cách đây 3-4 năm. Thời điểm năm 2021-2022, nhiều đại gia muốn sở hữu mẫu SUV này thậm chí phải bỏ ra số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với hiện tại.

Chiếc G 63 màu xanh từng của Cường Đô la.

Mercedes-AMG G 63 thế hệ thứ hai bản facelift ra mắt lần đầu vào năm 2018 tại triển lãm Geneva Motor Show. So với bản tiền nhiệm, thiết kế mới của bản nâng cấp giúp G 63 “gặt hái” nhiều thành công tại Việt Nam hơn rất nhiều khi được nhiều đại gia cùng tay chơi siêu xe sử dụng, điển hình như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la) hay Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”).

Ngoài thiết kế vuông vức hầm hố hơn, nội thất xe với hàng loạt thay đổi hướng đến sự tiện nghi và sang trọng cũng làm nên tên tuổi của G 63 facelift. Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm màn hình đôi sau vô-lăng, ghế ngồi thể thao AMG, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống âm thanh Burmester 15 loa hoặc 17 loa High-End 3D,…

“Trái tim” của chiếc SUV này vẫn là cỗ máy V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh 4Matic cùng hộp số tự động 9 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h.