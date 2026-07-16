Mercedes-AMG CLA 45 EV trình làng

Cụ thể, Mercedes-AMG CLA 45 EV sử dụng bộ pin dung lượng 94 kWh kết hợp kiến trúc điện 800 V. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan điện này có phạm vi hoạt động tối đa lên tới khoảng 670 km theo tiêu chuẩn WLTP. Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 330 kW cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng.

So với CLA tiêu chuẩn, phiên bản AMG được tinh chỉnh mạnh về ngoại thất với lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng, cản trước thể thao, hốc gió lớn, cánh lướt gió, bộ khuếch tán gió phía sau cùng nhiều chi tiết khí động học chủ động.

Mercedes-AMG vừa trình làng mẫu xe sedan điện CLA 45 EV.

Xe được phát triển trên nền tảng MMA mới của Mercedes-Benz, dành cho cả xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong thế hệ mới. Nội thất vẫn giữ phong cách hiện đại với hệ thống MBUX mới nhưng bổ sung nhiều chế độ hiển thị dành riêng cho AMG.

Việc Mercedes-AMG trang bị công nghệ giả lập tiếng động cơ, chuyển số và phản hồi rung ghế cho thấy hãng không chỉ theo đuổi những con số về hiệu năng mà còn muốn giữ lại cảm xúc sau vô-lăng – yếu tố vốn làm nên bản sắc của các mẫu AMG.

Xe được phát triển trên nền tảng MMA mới của Mercedes-Benz.

Không chỉ gây chú ý với công suất lên tới 671 mã lực, mẫu xe còn sở hữu hàng loạt công nghệ độc đáo nhằm tái tạo cảm giác lái của xe sử dụng động cơ đốt trong.

Điểm nổi bật nhất trên Mercedes-AMG CLA 45 EV là hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện dạng axial-flux, trong đó hai mô-tơ đặt ở cầu sau và một mô-tơ ở cầu trước. Tổng công suất cực đại đạt 671 mã lực (500 kW), trong khi công suất duy trì ở mức khoảng 603 mã lực. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ khoảng 2,7 giây, nhanh hơn đáng kể so với thế hệ CLA 45 sử dụng động cơ tăng áp 2.0L trước đây.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ kết hợp cùng khả năng phân bổ mô-men xoắn chủ động giữa hai bánh sau (torque vectoring) giúp cải thiện độ bám đường và khả năng vào cua ở tốc độ cao.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên CLA 45 EV là Mercedes-AMG không cố gắng biến chiếc xe điện trở nên "im lặng". Thay vào đó, hãng phát triển hệ thống AMGFORCE S+, mô phỏng trải nghiệm vận hành của xe xăng.

Hệ thống này tạo ra các cấp số ảo với hiện tượng ngắt mô-men khi chuyển số, cho phép người lái sang số bằng lẫy sau vô-lăng giống như trên hộp số ly hợp kép truyền thống. Đồng thời, xe còn phát ra âm thanh động cơ được số hóa từ chính động cơ AMG 4 xi-lanh nổi tiếng, kết hợp với bộ rung tích hợp trên ghế để tạo cảm giác chân thực hơn khi tăng tốc.

Theo Mercedes-AMG, quá trình tái tạo âm thanh sử dụng hơn 1.600 tệp âm thanh được ghi lại từ động cơ AMG nhằm mang đến trải nghiệm gần nhất với xe hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong.

Mercedes-AMG CLA 45 EV là hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện dạng axial-flux cho công suất 671 mã lực.

Với công suất lên tới 671 mã lực, khả năng tăng tốc dưới 3 giây cùng hàng loạt công nghệ mô phỏng trải nghiệm lái, CLA 45 EV được xem là lời khẳng định rằng kỷ nguyên xe điện hiệu suất cao không nhất thiết phải đánh đổi cảm giác lái mà những người yêu xe vẫn luôn tìm kiếm.