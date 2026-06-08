Ngắm bản độ Mansory Mercedes-AMG G63 dát vàng kiểu Dubai, công suất 820 mã lực

Mansory biến Mercedes-AMG G63 thành “biểu tượng xa xỉ” phủ vàng

Mercedes-AMG G63 chưa bao giờ là mẫu xe dành cho những người thích sự kín đáo, nhưng Mansory vẫn tìm được cách khiến chiếc SUV Đức trở nên nổi bật hơn nữa. Bản độ mới nhất của hãng độ nổi tiếng nước Đức dựa trên biến thể Grande Entrée sở hữu ngoại thất vàng mờ đầy choáng ngợp, hướng thẳng đến nhóm khách hàng siêu giàu tại Trung Đông.

Không chỉ thay đổi màu sơn, Mansory còn kéo dài trục cơ sở của chiếc G63 nhằm tạo thêm không gian cho khoang hành khách phía sau và khu vực chứa đồ. Phần thân xe được thiết kế lại gần như toàn diện với cản trước mới, lưới tản nhiệt độc quyền, nắp capo khác biệt, hốc bánh mở rộng và bộ đèn LED định vị mang phong cách riêng. Xe sử dụng bộ mâm đồng màu thân xe, trong khi ống xả đặt bên hông và cửa sau mở kiểu “suicide doors” càng tăng độ xa hoa cho mẫu SUV này.

Nội thất chuẩn limousine, khoang sau như chuyên cơ mặt đất

Nhờ phần trục cơ sở được kéo dài, Mansory có thêm không gian để nâng cấp khoang sau theo phong cách limousine. Hàng ghế sau truyền thống được thay bằng hai ghế thương gia độc lập với khoảng để chân rộng rãi hơn đáng kể.

Bên trong cabin, bản độ sử dụng chất liệu da màu kem kết hợp điểm nhấn nâu, đi cùng hệ thống đèn viền trang trí cầu kỳ và bảng điều khiển trung tâm mới dành riêng cho hành khách phía sau. Cửa kính bên hông lớn hơn cũng giúp khoang nội thất đón nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, tạo cảm giác sang trọng và thoáng đãng.

Động cơ V8 tăng áp kép nâng công suất lên 820 mã lực

Mansory không chỉ dừng lại ở phần hình thức. Khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép nguyên bản của Mercedes-AMG G63 đã được tinh chỉnh mạnh mẽ để tạo ra công suất 820 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 1.200 Nm.

Dù hãng độ không công bố thông số tăng tốc chính thức, mẫu G-Class đặc biệt này được cho là đủ khả năng sánh ngang nhiều siêu xe đời cũ về khả năng bứt tốc, đồng thời vẫn duy trì năng lực off-road vốn là DNA đặc trưng của dòng G-Wagen. Giá bán chưa được tiết lộ, nhưng với những gì Mansory trang bị, đây gần như chắc chắn là một chiếc SUV có giá ở ngưỡng hàng trăm nghìn USD.