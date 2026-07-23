Honda CR-V e: HEV RS lộ rõ ưu nhược điểm nào khi so kè các đối thủ?

Honda CR-V e RS 2026 là phiên bản Hybrid cao cấp nhất của CR-V thế hệ thứ 6, được lắp ráp tại Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Điểm mới nổi bật là cần số dạng nút bấm, giúp khoang lái hiện đại, gọn gàng và tăng tính tiện dụng. Xe sở hữu thiết kế RS thể thao với nhiều chi tiết sơn đen bóng, đèn LED sắc nét và mâm hợp kim 18 inch.

Không gian nội thất rộng rãi, trang bị cao cấp gồm màn hình 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, HUD, dàn âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Honda CR-V e: HEV RS được đánh giá cao với ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình 9 inch và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Kia Sportage gây ấn tượng với màn hình giải trí lớn, còn Mazda CX-5 và Outlander có trang bị tiện nghi đầy đủ nhưng màn hình nhỏ hơn. Tất cả các mẫu xe đều hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và điều hòa tự động hai vùng.

Về vận hành, CR-V e: HEV RS sử dụng hệ truyền động Hybrid 2.0L e kết hợp 2 mô-tơ điện, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm ái nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ khoảng 5,2 lít/100 km.

Với sức mạnh này, Honda CR-V e: HEV RS vượt trội so với Mazda CX-5 (154 mã lực), Kia Sportage (154–183 mã lực) và Mitsubishi Outlander (145 mã lực). Đồng thời, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5,2 lít/100 km, CR-V e: HEV RS rõ ràng tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể so với các đối thủ dùng động cơ xăng.

Xe còn được trang bị đầy đủ gói an toàn Honda SENSING, camera 360, 8 túi khí và đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Đối thủ của CR-V e: HEV RS là Mazda CX-5 cũng tỏ ra không kém cạnh khi được trang bị gói i-Activsense. Tuy nhiên, các dòng xe khác như Kia Sportage và Mitsubishi Outlander dù đều sở hữu các gói an toàn tiên tiến nhưng ít nổi bật hơn về khả năng hỗ trợ lái.

Về giá bán, CR-V e: HEV RS có mức niêm yết khoảng 1,25 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với nhiều đối thủ khác. Chẳng hạn, Mazda CX-5, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander có giá mềm hơn, dao động từ 749 triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy phiên bản.

Nhìn chung, ưu điểm của CR-V e RS là thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ nhưng tiết kiệm, nội thất tiện nghi, công nghệ an toàn hàng đầu và chế độ bảo hành Hybrid tốt. Hạn chế lớn nhất là giá bán cao nhất phân khúc, chỉ có 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như một số phiên bản CR-V khác, hệ dẫn động cầu trước (FWD) và chi phí sở hữu ban đầu tương đối cao.

Tuy nhiên, với những khách hàng ưu tiên công nghệ, trải nghiệm lái êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đây vẫn là một trong những mẫu SUV Hybrid đáng cân nhắc nhất hiện nay.