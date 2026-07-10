Mercedes-AMG G63 ra bản mới cực hiếm, mang màu sơn "ảo ảnh sa mạc"

Thay vì nâng cấp hiệu năng, hãng xe Đức tập trung tạo dấu ấn với Mercedes-AMG G63 Mirage Edition bằng những chi tiết thiết kế độc quyền và chương trình cá nhân hóa cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và tính sưu tầm.

Điểm nhấn nổi bật nhất của G63 Mirage Edition là lớp sơn Manufaktur Made to Measure Verde Silver Magno. Theo Mercedes-Benz, màu sơn này có khả năng thay đổi sắc độ tùy theo góc nhìn, điều kiện ánh sáng và chuyển động của xe, tái hiện hiệu ứng thị giác tương tự hiện tượng "ảo ảnh sa mạc". Đây cũng là một trong những tùy chọn thuộc chương trình cá nhân hóa Manufaktur Made to Measure, vốn cho phép khách hàng sở hữu những cấu hình độc quyền hiếm gặp.

Ngoại thất của xe tiếp tục được nhấn mạnh bằng bộ mâm AMG rèn kích thước 22 inch sơn màu Tech Gold, tạo sự tương phản với thân xe và tăng khả năng nhận diện. Phía sau, ốp bánh dự phòng được khắc dòng chữ "1 of 35", khẳng định số lượng sản xuất giới hạn của phiên bản này.

Bước vào khoang lái, G63 Mirage Edition sử dụng tông màu Platinum White chủ đạo, mang đến diện mạo sang trọng nhưng vẫn giữ phong cách đặc trưng của dòng G-Class. Tay nắm phía trước ghế hành khách được khắc tên Mirage Edition, trở thành dấu hiệu nhận diện riêng dành cho phiên bản đặc biệt.

Khác với những thay đổi về thiết kế, hệ truyền động của xe vẫn được giữ nguyên. Mercedes-AMG G63 Mirage Edition tiếp tục sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, sản sinh công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, tương tự phiên bản tiêu chuẩn.

Việc Mercedes-Benz lựa chọn Trung Đông làm thị trường dành riêng cho Mirage Edition được xem là bước đi hợp lý khi đây là khu vực có nhu cầu rất lớn đối với các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn. Những dòng xe như G-Class hay Toyota Land Cruiser từ lâu không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình mà còn được xem là biểu tượng của phong cách sống và đẳng cấp.

Thông qua Mirage Edition, Mercedes-Benz tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển các phiên bản giới hạn cho từng thị trường. Thay vì gia tăng sức mạnh, hãng tập trung vào các yếu tố như thiết kế độc quyền, khả năng cá nhân hóa và độ hiếm nhằm nâng cao giá trị sở hữu đối với những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt.