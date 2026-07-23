Bảng giá xe máy Suzuki tháng 7/2026: Satria 2026 lên kệ, V-Strom 250SX giảm gần 6 triệu đồng

Hiện hãng chỉ còn phân phối chính hãng hai dòng xe máy tại thị trường Việt Nam, song vẫn liên tục cập nhật sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Giữa tháng 7/2026, Suzuki chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu côn tay Satria với một số nâng cấp đáng chú ý.

Điểm nhấn lớn nhất trên Satria 2026 là sự xuất hiện của phiên bản Satria Pro. So với bản tiêu chuẩn, biến thể mới sở hữu phối màu đỏ - đen nổi bật, logo 3D cùng nhiều trang bị hiện đại, hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách thể thao và cá tính.

Về khả năng vận hành, Satria Pro vẫn sử dụng động cơ DOHC xi-lanh đơn dung tích 147,3 cc, cho công suất tối đa 18,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm, kết hợp hộp số côn tay 6 cấp. Khối động cơ này mang đến khả năng tăng tốc tốt, vận hành linh hoạt và phù hợp cả khi di chuyển trong đô thị lẫn trên những hành trình dài.

Đáng chú ý, Satria Pro 2026 được bổ sung hàng loạt công nghệ và tiện ích mới như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-A và khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Suzuki Ride Connect. Hệ thống này hỗ trợ hiển thị thông báo cuộc gọi, dẫn đường và theo dõi một số thông tin về tình trạng xe. Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki Clutch Assist System (SCAS), giảm xóc trước cải tiến cùng hộc chứa đồ dung tích gần 1 lít, góp phần nâng cao sự tiện lợi và an toàn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh Satria, Suzuki vẫn duy trì phân phối mẫu mô tô adventure V-Strom 250SX dành cho những khách hàng yêu thích khám phá và di chuyển đường dài. Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 249 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình.

Theo khảo sát của chúng tôi, phiên bản Satria mới đã bắt đầu có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, trong khi Satria Pro hiện vẫn đang trong giai đoạn nhận đặt trước. Mức giá bán thực tế tại đại lý hiện tương đương giá niêm yết do Suzuki công bố.

Dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 7/2026.

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Satria 2026 54,500,000 54,500,000 Satria Pro 2026 59,000,000 59,000,000 V-Strom 250SX 132,900,000 127,000,000

Lưu ý: Giá bán dưới đây đã bao gồm VAT và chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực.