Mazda CX-5 sắp có thêm biển thể để đi Offroad

Mazda đang cân nhắc phát triển CX-5 bản offroad, mở rộng danh mục SUV cỡ C trong bối cảnh xu hướng xe địa hình ngày càng phổ biến. Mazda CX-5 thế hệ mới được đánh giá là một trong những mẫu xe chủ lực của hãng trong giai đoạn tới, với cải thiện về không gian, khả năng vận hành và độ êm ái.

Tuy nhiên, định hướng phát triển của Mazda với dòng xe này không dừng lại ở phiên bản tiêu chuẩn. Trước đó, hãng đã xác nhận kế hoạch bổ sung biến thể hybrid cho CX-5. Theo nguồn tin từ nội bộ Mazda, hãng đang cân nhắc phát triển một phiên bản CX-5 mang phong cách địa hình.

Mazda đang cân nhắc phát triển CX-5 bản offroad.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phản hồi của khách hàng và nhu cầu thực tế trên thị trường. Đại diện chương trình CX-5 cho biết hãng đang theo dõi sát xu hướng tiêu dùng trước khi triển khai sản phẩm mới.

Phân khúc SUV cỡ C đang chứng kiến sự gia tăng của các phiên bản mang phong cách offroad, với các mẫu xe như Subaru Forester Wilderness hay Hyundai Tucson XRT. Những biến thể này thường được nâng cấp nhẹ về thiết kế và khả năng vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa địa hình, dù không phải xe chuyên dụng off-road.

Mazda hiện đã có CX-50, mẫu SUV định hướng địa hình dành riêng cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, CX-5 vẫn là sản phẩm toàn cầu với độ phủ rộng hơn. Nếu được triển khai, phiên bản off-road của CX-5 có thể chỉ cần những thay đổi ở mức vừa phải như tăng khoảng sáng gầm, bổ sung lốp địa hình và điều chỉnh thiết kế ngoại thất.

Mazda CX-5 vẫn là sản phẩm toàn cầu với độ phủ rộng hơn.

Nhiều thành phần kỹ thuật của CX-5 cũng có sự tương đồng với CX-50, giúp việc phát triển phiên bản mới trở nên thuận lợi hơn. CX-5 hiện vẫn là một trong những mẫu SUV bán chạy tại Việt Nam. Phiên bản thế hệ mới đã xuất hiện và dự kiến mở bán trong thời gian tới. Giá bán chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn mức 749 - 979 triệu đồng của thế hệ hiện tại.

Việc bổ sung phiên bản offroad có thể giúp Mazda mở rộng nhóm khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc và phụ thuộc vào phản hồi thị trường trong thời gian tới.