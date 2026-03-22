Skyactiv-Z: “Át chủ bài” của Mazda CX-5 trong kỷ nguyên Hybrid

Với việc thị trường ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sang công nghệ thuần điện, Mazda đã khẳng định lối đi riêng của mình bằng việc phát triển thế hệ động cơ xăng mới mang tên Skyactiv-Z. Skyactiv-Z được xem là “át chủ bài” giúp kéo dài tuổi thọ cho động cơ đốt trong, đồng thời là bước đệm quan trọng cho kế hoạch phát triển hệ thống Hybrid độc lập của Mazda.

Mazda CX-5 sẽ là mẫu xe đầu tiên trang bị động cơ Skyactiv-Z mới của Mazda.

Mazda dự kiến sẽ trang bị động cơ Skyactiv-Z ngay trên mẫu SUV bán chạy của hãng là CX-5. Với dung tích 2.5L, Skyactiv-Z sẽ thay thế cho các thế hệ động cơ trước đó như Skyactiv-G và Skyactiv-X. Động cơ mới này được định vị là biểu tượng của hiệu suất nhiệt tối ưu, với mục tiêu giảm thiểu khí thải CO₂ và tiết kiệm nhiên liệu.

Rút kinh nghiệm từ công nghệ đánh lửa nén phức tạp của Skyactiv-X, Mazda đã chuyển sang phương pháp đốt cháy hỗn hợp siêu nghèo kết hợp kiểm soát lambda-one nhằm đạt được trạng thái đốt cháy lý tưởng trên toàn dải vòng tua. Mazda tự tin khẳng định rằng Skyactiv-Z hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, như Euro 7 tại châu Âu và LEV4/Tier 4 tại Mỹ nhằm đảm bảo tương lai vững chắc cho các dòng xe chạy xăng trong nhiều năm tới.

Skyactiv-Z là bước đệm để Mazda tiến sang kỷ nguyên Hybrid.

Thay vì dựa vào nền tảng của đối tác Toyota như trước đây, Mazda cũng âm thầm phát triển hệ thống Hybrid riêng. Theo lộ trình, phiên bản CX-5 thế hệ mới sẽ ra mắt với cấu hình Mild-hybrid trong giai đoạn đầu, và đến năm 2027, phiên bản Full-hybrid sẽ chính thức trình làng. Hãng xe Nhật nhấn mạnh rằng hệ truyền động mới này sẽ ưu tiên sự mượt mà và cảm giác lái chân thực, thay vì chỉ tập trung vào các thông số công suất.

Không chỉ dừng lại ở các mẫu xe gia đình, công nghệ Skyactiv-Z cũng sẽ được Mazda áp dụng cho thế hệ tiếp theo của dòng xe thể thao biểu tượng MX-5 nhằm giúp mẫu xe này duy trì linh hồn của động cơ đốt trong trước áp lực điện hóa.

Nội thất của mẫu Mazda CX-5 mới.

Hơn nữa, Mazda còn có kế hoạch áp dụng triết lý đốt cháy mới cho các khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng trên những dòng xe cỡ lớn nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất và tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu Nhật Bản trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng đầy biến động.