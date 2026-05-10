Yamaha YZF-R25 2026 ra mắt màu mới, giữ nguyên giá bán

Bổ sung màu sắc mới, phong cách thể thao quen thuộc

Ở phiên bản 2026, Yamaha YZF-R25 không có thay đổi về thiết kế tổng thể hay trang bị, mà tập trung làm mới diện mạo bằng hai tùy chọn màu sắc gồm Icon Blue và Mint Green. Trong đó, Icon Blue tiếp tục là gam màu truyền thống gắn liền với dòng R-Series, mang đậm phong cách xe đua đặc trưng của Yamaha. Trong khi đó, Mint Green mang đến cảm giác trẻ trung và khác biệt, hướng đến nhóm khách hàng thích sự nổi bật.

Tổng thể kiểu dáng của xe vẫn giữ nguyên với thiết kế sportbike hầm hố, dàn áo khí động học và cụm đèn LED sắc sảo, phù hợp với xu hướng xe thể thao phân khúc 250cc.

Động cơ và trang bị không thay đổi

Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ 249cc, hai xy-lanh song song, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất khoảng 35 mã lực, đi kèm hộp số 6 cấp và hệ truyền động bằng xích. Đây là cấu hình quen thuộc đã được Yamaha duy trì trong nhiều năm qua trên dòng R25.

Hộp số sáu cấp trang bị ly hợp trợ lực và ly hợp trượt cùng hệ thống truyền động cuối bằng xích truyền lực đến bánh sau. Kích thước lốp là 110/70 phía trước và 140/70 phía sau, chiều cao yên xe là 758 mm và với bình xăng dung tích 14,3 lít, R25 nặng 160 kg.

Các trang bị đáng chú ý như hệ thống phanh đĩa trước sau, ABS tiêu chuẩn hay hệ thống treo trước dạng hành trình ngược (USD) vẫn tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, xe chưa được bổ sung thêm các công nghệ mới như kiểm soát lực kéo hay màn hình TFT, điều mà nhiều đối thủ trong cùng phân khúc đã bắt đầu trang bị.

Tại thị trường Malaysia, Yamaha YZF-R25 2026 được niêm yết ở mức 23.098 RM (khoảng 153 triệu đồng), không thay đổi so với phiên bản trước. Mức giá này giúp mẫu sportbike của Yamaha tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc xe thể thao 250cc, đặc biệt với những khách hàng ưu tiên thiết kế và thương hiệu.

Việc chỉ nâng cấp màu sắc cho thấy Yamaha vẫn đang giữ chiến lược ổn định với dòng R25, thay vì thực hiện các thay đổi lớn về công nghệ hay động cơ ở thời điểm hiện tại.