Mazda CX-5 "đẹp, zin" đáng tham khảo trên chợ mạng

Một chiếc Mazda CX-5 2021 Deluxe 2.0 AT đang được rao bán với giá 628 triệu đồng, đã lăn bánh 46.000Km, thu hút sự chú ý của nhiều người tìm xe gầm cao cỡ C đã qua sử dụng. Trong bối cảnh thị trường xe cũ ngày càng sôi động, mức giá này được xem là khá dễ tiếp cận so với thời điểm xe mới lăn bánh từng dao động quanh ngưỡng hơn 800 triệu đồng tùy khu vực.

Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc đời 2021, sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hộp số tự động, phù hợp nhu cầu gia đình hoặc di chuyển hàng ngày. Mức Odo 46.000Km không phải quá thấp nhưng vẫn nằm trong ngưỡng sử dụng bình thường. Người bán nhấn mạnh xe “chạy đúng 4 vạn”, một cách nói quen thuộc trên thị trường để tạo sự yên tâm về mức độ sử dụng.

Điểm đáng chú ý là xe được giới thiệu “một chủ”, yếu tố thường giúp tăng độ tin cậy khi mua xe cũ. Ngoài ra, tình trạng “máy số sườn chỉ zin 100%” cũng là lời khẳng định xe chưa bị can thiệp sâu, chưa từng tai nạn nặng hoặc sửa chữa lớn. Tuy nhiên, với người mua có kinh nghiệm, những mô tả này vẫn cần được kiểm chứng thực tế hoặc thông qua bên thứ ba như gara uy tín.

Về trang bị, phiên bản Deluxe của CX-5 2021 vốn đã có cấu hình đủ dùng với màn hình giải trí trung tâm, camera lùi, các tính năng an toàn cơ bản. Riêng chiếc xe này được người bán nhấn mạnh có thêm camera 360 độ hiển thị trên màn hình, giúp việc quan sát khi đỗ xe hay di chuyển trong đô thị đông đúc trở nên thuận tiện hơn. Trang bị này thường chỉ có trên các phiên bản cao nên nếu đúng như mô tả, đây là điểm cộng đáng giá.

Chi tiết “4 vỏ rin theo xe còn mới, lốp dự phòng chưa chạm đất” cũng phần nào cho thấy xe ít phải vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Tuy vậy, lốp theo xe sau 3 - 4 năm dù còn gai vẫn có thể bị lão hóa, người mua nên kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

Về pháp lý, người bán cho biết xe chính chủ, có thể ký mua bán hoặc ủy quyền, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho khách ở xa. Đây là điểm thuận lợi với người mua tỉnh khác, tránh các thủ tục rườm rà. Ngoài ra, lời hứa “bao ký, bớt lộc cho khách thiện chí” là cách giao dịch quen thuộc trên thị trường xe cũ, tạo thêm dư địa thương lượng giá.

Xét tổng thể, mức giá 628 triệu đồng cho một chiếc CX-5 2021 Deluxe là tương đối hấp dẫn nếu xe thực sự giữ được tình trạng tốt như mô tả. Tuy nhiên, người mua vẫn nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ, động cơ và hệ thống điện tử trước khi xuống tiền. Thị trường xe cũ luôn tồn tại sự chênh lệch giữa quảng cáo và thực tế, nên việc thận trọng sẽ giúp tránh những rủi ro không đáng có.