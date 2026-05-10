Xe số chất Honda Wave 110 AT có lịch sử “cực bí ẩn”

Ra mắt tại Thái Lan vào năm 2010 với giá khởi điểm chỉ 44.900 baht (36,64 triệu đồng), Honda Wave 110 AT nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng xe máy nhờ ý tưởng kết hợp giữa xe số gia đình và xe tay ga tự động.

Mẫu xe này hướng đến những người muốn sở hữu một chiếc Wave bền bỉ, thực dụng nhưng dễ lái hơn, không cần côn hay sang số. Honda gọi đây là dòng xe gia đình, có sự dung hòa ưu điểm của dòng Cub truyền thống như độ bền, bánh xe lớn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu với sự tiện lợi của hộp số tự động.

Dù chuyển sang cơ chế vận hành kiểu tay ga, Wave 110 AT vẫn giữ nguyên nhiều đặc trưng quen thuộc của Wave 110i như khung sườn, bánh xe 17 inch, hệ thống treo và thiết kế thân xe phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động tự động CV-Matic do Honda phát triển, ứng dụng công nghệ bánh răng nhỏ độc quyền.

Hệ thống này kết hợp giữa dây đai và xích, đồng thời sử dụng thiết kế puly ngắn giúp giữ nguyên vị trí động cơ mà không cần thay đổi quá nhiều cấu trúc tổng thể. Honda cũng bổ sung cơ chế làm mát mới nhằm hạn chế nhiệt tích tụ trên dây đai truyền động — nhược điểm thường gặp ở các hộp số CVT truyền thống.

Nhờ đó, Wave 110 AT mang lại cảm giác tăng ga mượt mà, dễ vận hành và đặc biệt phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc đưa đón gia đình hằng ngày. Quan trọng hơn, mẫu xe này vẫn duy trì được độ bền cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn là thế mạnh của động cơ PGM-FI 109,1 cc trên Wave 110i.

Dù có nhiều ưu thế, nhưng lịch sử của Honda Wave 110 AT rất bí ẩn, ít người biết đến và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Hiện nay dòng xe này không còn tồn tại, nhưng cũng không rõ mẫu xe này khai tử vì lí do gì.