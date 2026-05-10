Suzuki Swift ra mắt bản động cơ hydro, không phát thải CO₂

Ngành công nghiệp xe xanh vừa chứng kiến một bước tiến đáng chú ý tại Hội nghị chuyên đề Ô tô Vienna 2026 khi Suzuki cùng đối tác công nghệ AVL chính thức giới thiệu mẫu Swift thử nghiệm vận hành bằng hydro. Khác với xu hướng sử dụng pin nhiên liệu để tạo điện cho mô-tơ, dự án này tập trung vào việc cải tiến động cơ đốt trong truyền thống để trực tiếp đốt cháy hydro ngay trong xi-lanh.

Thay vì thay đổi toàn bộ hệ dẫn động sang mô-tơ điện, Suzuki và AVL lựa chọn hướng tiếp cận thực dụng hơn bằng cách tận dụng nền tảng động cơ đốt trong sẵn có. Khối động cơ 1.4L trên nguyên mẫu Swift được tinh chỉnh để sử dụng hydro làm nhiên liệu, qua đó giúp duy trì hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng linh kiện hiện tại. Cách làm này không chỉ giảm áp lực chuyển đổi dây chuyền cho các hãng xe mà còn giúp đội ngũ kỹ thuật và các xưởng dịch vụ dễ dàng tiếp cận công nghệ mới nhờ cấu trúc cơ khí quen thuộc với xe chạy xăng truyền thống.

Động cơ hydro của Swift được thiết kế để vận hành linh hoạt giữa hai chế độ gồm ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và ưu tiên hiệu suất. Khi hoạt động ở trạng thái tối ưu sức mạnh, xe đạt công suất 134 mã lực cùng mô-men xoắn 220Nm, tương đương nhiều mẫu hatchback tăng áp hiện đại. Để xử lý bài toán khí thải NOx phát sinh từ nhiệt độ buồng đốt cao, các kỹ sư đã tích hợp hệ thống tuần hoàn khí thải EGR làm mát nhằm kiểm soát nhiệt độ và đảm bảo quá trình vận hành ổn định hơn.

Không dừng ở mức độ trình diễn công nghệ, Suzuki và AVL còn giải quyết hàng loạt chi tiết kỹ thuật quan trọng như hệ thống phun hydro trực tiếp, quản lý nhiệt và xử lý hiện tượng nước ngưng tụ phát sinh trong quá trình đốt cháy. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho khả năng thương mại hóa trong tương lai. Dù vẫn cần các hệ thống xử lý khí thải bổ trợ để đạt mức phát thải tối ưu, mẫu Swift hydro vẫn mang đến lợi thế lớn là cảm giác lái quen thuộc cùng khả năng không phát thải CO₂ qua ống xả.

Việc áp dụng công nghệ hydro lên Swift, mẫu hatchback hạng B vốn nổi tiếng nhờ tính kinh tế và phổ biến tại nhiều thị trường đang phát triển, cho thấy tham vọng bình dân hóa năng lượng sạch của Suzuki. Thay vì chỉ xuất hiện trên xe tải hạng nặng hay các mẫu xe sang đắt đỏ, động cơ đốt hydro nay đã chứng minh được tính khả thi ngay trên một mẫu xe cỡ nhỏ, mở ra hướng đi mới cho những thị trường cần phương tiện thân thiện môi trường nhưng vẫn phải đảm bảo chi phí hợp lý và dễ bảo dưỡng.