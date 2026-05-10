Toyota Land Cruiser hybrid chính thức ra mắt

Toyota Land Cruiser 300 phiên bản hybrid vừa ra mắt tại thị trường Úc và dự kiến bàn giao xe từ giữa năm nay. Phiên bản Sahara ZX được trang bị vi sai chống trượt cầu sau, trong khi phiên bản GR Sport hướng đến khả năng offroad tốt hơn sử dụng vi sai khóa cầu trước và cầu sau cùng hệ thống treo động lực điện tử E-KDSS.

Bản hybrid sẽ bổ sung hệ thống lái trợ lực điện, trong khi phiên bản dùng động cơ diesel vẫn giữ hệ thống lái trợ lực thủy lực. Ngoài ra còn có ổ cắm phụ 200 V/1.500 W phía sau để cấp nguồn cho các thiết bị nhỏ.

Toyota Land Cruiser 300 hybrid tạo công suất 421 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Đây là mẫu xe có sức mạnh lớn nhất của dòng này, kể từ khi được bán ra. Đây là sự kết hợp của động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L cùng các mô tơ điện cho công suất hơn 150 mã lực. Hệ thống này có thể hoạt động bằng năng lượng điện, năng lượng xăng, hoặc kết hợp cả hai.

Không giống như Toyota RAV4 hybrid, sử dụng hai động cơ điện trên trục trước và một bộ bánh răng phức tạp để chuyển đổi giữa dẫn động xăng và điện, Land Cruiser đặt một động cơ điện giữa động cơ xăng và hộp số. Xe vẫn giữ nguyên hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh 4WD và hộp số phụ giảm tốc. Mức tiêu thụ nhiên liệu được đánh giá ở mức 10L/100km, nhỉnh hơn so với 8.9L/100km ở phiên bản diesel.

Về giá, LC 300 Performance Hybrid sẽ có giá từ 156.060 AUD cho bản GR Sport và 156.810 AUD cho bản Sahara ZX cao cấp nhất, tương đương lần lượt 2,97 và 2,98 tỷ đồng, cao hơn khoảng 170 triệu đồng so với các phiên bản động cơ diesel V6 tăng áp 3.3L tiêu chuẩn.

Đặc biệt, tại thị trường trong nước mẫu xe Toyota Land Cruiser hybrid được đồn đoán sẽ có mặt vào quý cuối năm nay.