Audi A6 thế hệ mới tại Việt Nam có giá từ 2,8 tỷ đồng

A6 thế hệ mới được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất S line phong cách thể thao, được Audi lựa chọn đưa về Việt Nam nhằm mang đến trải nghiệm thẩm mỹ năng động, đẳng cấp ngay từ phiên bản đầu tiên. Quyết định này thể hiện định hướng của Audi trong việc nâng tầm danh mục sản phẩm, khi những mẫu xe mới gần đây đều sở hữu hệ thống đèn LED matrix, ghế da cao cấp và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.Au

A6 mới gây ấn tượng bằng ngôn ngữ thiết kế "Sự quyến rũ thuần khiết", kết hợp hài hòa giữa nét thể thao và sự thanh lịch. Tổng thể xe được tạo hình bằng những đường cắt dứt khoát, tỷ lệ thân xe cân đối và các chi tiết khí động học tối ưu.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Singleframe không viền, họa tiết lưới tổ ong, đi kèm cụm đèn pha thanh mảnh và hốc gió đặt dọc đầy mạnh mẽ. Đuôi xe được mở rộng theo chiều ngang, trang trí bởi cụm đèn hậu tách biệt và dải LED nối liền hiện đại. Hệ thống hiệu ứng ánh sáng "coming home/leaving home" cùng 7 kiểu đồ họa đèn định vị mang đến dấu ấn công nghệ đặc trưng.

Bên trong cabin, A6 sở hữu không gian rộng rãi với bố cục mở theo chiều ngang, vật liệu cao cấp và phong cách tối giản. Các màn hình điều khiển được đặt thuận mắt, tập trung vào người lái, kết hợp dải sáng tương tác (interaction light) tạo hiệu ứng công nghệ nổi bật.

Hệ thống hiệu ứng ánh sáng "coming home/leaving home" được trang bị trên xe.

Mâm xe trên phiên bản trưng bày sẽ khác với mâm xe thực tế khi về tay khách hàng Việt.

Hành khách phía trước được trang bị riêng màn hình MMI 10,9-inch. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 685 watt được tùy chọn, đem lại trải nghiệm giải trí chuẩn rạp hát với hiệu ứng 3D sống động. Ghế trước có khả năng chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng 4 hướng, thiết kế ôm thân và được bọc da cao cấp kết hợp da nhân tạo, với hai lựa chọn màu đen và nâu. Hệ thống cách âm được cải thiện đến 30% so với thế hệ trước, nhờ nâng cấp gioăng cửa, cửa sổ và lớp giảm chấn, mang lại khoang cabin êm ái hơn.

Audi A6 được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L TFSI, cho công suất 196 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,2 giây, tốc độ tối đa đạt 244 km/h. Người lái có thể lựa chọn 4 chế độ vận hành qua hệ thống Audi Drive Select gồm Dynamic, Comfort, Balanced/Individual và Efficiency.

A6 S line được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thế hệ mới.

Hệ số cản gió chỉ 0,23 thuộc nhóm thấp nhất của xe sử dụng động cơ đốt trong của Audi, giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm và êm ái trên cả hành trình ngắn lẫn đường dài. A6 S line được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thế hệ mới, có khả năng hiển thị nhiều thông tin và điều khiển trực tiếp một số chức năng giải trí, nâng diện tích hiển thị lên 85% so với trước đây.

Các tính năng hỗ trợ lái nổi bật khác gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo an toàn khi mở cửa, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang từ phía trước/sau, phanh khẩn cấp trước/sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ.

Màn hình phụ bên khu vực người ngồi hàng ghế trước.

Audi A6 thế hệ mới sẽ được trưng bày lần lượt tại các đại lý chính hãng của Audi trên toàn quốc, đồng thời sẵn sàng cho người yêu xe đặt hàng sớm với mức giá khởi điểm từ 2,799 tỷ đồng. Trong buổi ra mắt xe, Audi cũng giới thiệu thêm mẫu xe Audi Q5 thế hệ mới. Nhưng giá bán và thông số kỹ thuật vẫn chưa được cập nhật. Theo thông tin từ hãng, trong năm 2026 tới đây Audi Việt Nam sẽ giới thiệu thêm 6 mẫu xe mới để phong phú hơn dải sản phẩm.