Click 125 Street ra mắt: Ghi đông trần cá tính, giá "mềm như bún"

Sau nhiều thông tin đồn đoán, mới đây AHM đã chính thức trình làng dòng tay ga Vario 125 Street - một biến thể mang phong cách kết hợp giữa scooter và crossover đem tới một chiếc xe linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Biến thể Street trước đó đã từng được Honda cho ra mắt trên một số các dòng xe như BeAT, CUB.

Vario 125 Street chính là một chiếc Vario 125 tiêu chuẩn được "gắn" một đầu xe mới lạ với phong cách ghi đông trần đặc trưng. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha kép, đèn xi nhan cùng đèn định vị ban ngày được bố trí ngay bên trên đem tới tổng thể cực gọn nhẹ.

Xe sở hữu kích thước tổng thể là 1,919 x 751 x 1,076 mm với chiều dài cơ sở là 1280 mm, độ cao yên 769 mm và khối lượng 112 kg, phù hợp với thể trạng của người dùng Đông Nam Á. Xe vẫn tích hợp hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và chìa khóa thông minh smartkey.

Các trang bị trên xe cũng tương tự Vario 125 tiêu chuẩn với hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo đôi tạo sự ổn định khi vận hành. Xe sử dụng phanh đĩa trước, tang trống sau có tích hợp công nghệ CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau cho khả năng dừng xe an toàn hơn.

Về sức mạnh, Honda Vario 125 Street được tích hợp khối động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 124,8cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 11,1 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,8 Nm tại 5000 vòng/phút. Xe cũng được trang bị phun xăng điện tử và hệ thống Idling Stop giúp tắt xe tạm thời khi dừng quá 3 giây nhằm tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mức tiêu thụ xăng của Vario 125 Street là 51,7 km/lít xăng.

Honda Vario 125 Street được bán tại thị trường Indonesia với giá 26,499,000 rupiah - khoảng 42,1 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.