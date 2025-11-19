Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT giá hời sau 26.000Km, 2 năm sử dụng

Một chiếc Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT 2023 đang được rao bán với giá 705 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2023, đăng ký cuối năm và thuộc phiên bản Premium Sport có cấu hình vốn nằm trong nhóm cao cấp nhất của dòng CX-5.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Người bán giới thiệu xe đã đi 26.000Km, màu trắng ngoại thất kết hợp nội thất đen, sử dụng động cơ xăng 2.0L, dẫn động cầu trước, hộp số tự động và kiểu dáng SUV quen thuộc của CX-5. Chiếc xe này được lắp ráp trong nước, số chỗ ngồi là 5 và xe được chủ cũ cam kết là không từng ngập nước.

Ở mức giá 705 triệu, chiếc xe đang nằm trong vùng giá khá cạnh tranh nếu so với mặt bằng chung của CX-5 cùng đời, vốn dao động cao hơn tùy lịch sử sử dụng. Xe đăng ký cuối 2023 nên thực tế giá trị còn lại tốt hơn những xe cùng năm nhưng đăng ký sớm. Số Odo 26.000Km sau hai năm là hợp lý nên mức độ hao mòn thấp, bảo dưỡng dễ theo dõi và không khó để kiểm tra bằng lịch sử tại hãng.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Về xe, phiên bản Premium Sport vốn được đánh giá cao do trang bị nhiều tính năng tiện nghi. Dàn loa Bose 9 loa tạo lợi thế rõ rệt cho những ai coi trọng trải nghiệm âm thanh. Trang bị "đá cốp" giúp mở cốp rảnh tay khi đang mang đồ, cửa sổ trời mang lại không gian thoáng hơn khi di chuyển xa. Hệ thống giữ làn hỗ trợ người lái giảm sai sót trên cao tốc, trong khi phanh khoảng cách đem đến cảm giác an tâm hơn khi chạy phố đông.

Phải nói thêm, thị trường xe cũ trong giai đoạn cuối 2025 như hiện tại, CX-5 là mẫu giữ giá tốt nhờ thương hiệu Nhật, chi phí sử dụng thấp và nhu cầu cao từ nhóm gia đình. Tuy nhiên, mức giá 705 triệu sẽ chỉ phù hợp khi xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng tại xưởng chính hãng. Người mua cần kiểm tra thực tế tình trạng lốp, phanh, khoang động cơ và các chi tiết treo để bảo đảm xe không có sửa chữa lớn.

Nếu xe đúng như mô tả, đây là lựa chọn hợp lý cho người cần SUV gầm cao, nội thất rộng rãi và trang bị đủ đầy trong tầm giá dưới 750 triệu.