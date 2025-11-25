Mẫu xe Nhật vẫn là thế lực khó xô đổ trong phân khúc CUV cỡ C

Càng về cuối năm, những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc CUV cỡ C dần lộ diện, và Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo của mình trên thị trường. Theo báo cáo mới nhất, Mazda CX-5 đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 11.306 xe được bán ra trong ba quý đầu năm 2025, con số này bỏ rất xa mẫu xe xếp thứ hai là Ford Territory hơn 3.100 xe.

Mazda CX-5 liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc CUV hạng C suốt 6 năm liên tiếp.

Với mức bán hàng trung bình khoảng 1.250 xe/tháng, Mazda CX-5 hiện đang chiếm khoảng 30% thị phần trong phân khúc này. Đáng chú ý, kể từ năm 2019, mẫu xe CUV cỡ C của Mazda chưa một lần để đối thủ vượt qua trong cuộc đua doanh số.

Trong khi đó, Ford Territory và Hyundai Tucson cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng, lần lượt đạt 60% và 67% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa đủ để đe dọa ngôi vương của Mazda CX-5, mẫu xe đã ghi nhận mức tăng trưởng 22% doanh số trong ba quý đầu năm 2025.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 là mẫu xe thuần điện duy nhất công bố số liệu bán hàng, với 5.877 xe được tiêu thụ trong cùng thời gian. VF 7 có lợi thế về chi phí lăn bánh nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ của nhà nước, cùng khả năng vận hành thể thao nhờ hiệu suất vượt trội của động cơ.

VinFast VF 7 có lợi thế về chi phí lăn bánh do miễn lệ phí trước bạ.

Trong khi đó, Honda CR-V đang gặp khó khăn trong việc duy trì doanh số, khi mẫu xe này gần như giậm chân tại chỗ so với cùng kỳ năm 2024. Kia Sportage cũng ghi nhận doanh số giảm 22% do xu hướng giảm mua xe Hàn của người tiêu dùng Việt trong hai năm qua.

Mitsubishi Outlander đã không ghi nhận doanh số trong nhiều tháng qua, với nhiều đại lý đã hết hàng và chuyển sang nhận cọc cho sản phẩm thay thế là Mitsubishi Destinator mà công ty Nhật Bản dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12 tới.

Ngoài các mẫu xe trên, phân khúc CUV cỡ C còn nhiều sản phẩm khác như BYD Sealion 6, Haval H6, Jaecoo 7, MG HS, và Skoda Karoq, nhưng chưa có thông tin cụ thể về doanh số từ các nhà sản xuất.