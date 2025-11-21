Ưu nhược điểm của dòng Mazda CX-5 giá từ 694 triệu đồng

New Mazda CX-5 hiện nay là dòng SUV sáng giá tại thị trường Việt Nam, với nhiều phiên bản lựa chọn. Bản 2.0 Deluxe có giá 694 triệu, 2.0 Luxury giá 743 triệu, 2.0 Premium Active giá 783 triệu, 2.0 Premium Sport giá 807 triệu và 2.0 Premium Exclusive giá 831 triệu. Dòng xe SUV này có nhiều ưu điểm từ ngoại thất, nội thất tới khả năng vận hành và trang bị an toàn.

Ưu điểm về ngoại thất

New Mazda CX-5 được thiết kế thay đổi toàn diện với diện mạo sống động hơn ngay từ phía trước, nơi cụm đèn chiếu sáng chính tạo hình đôi mắt sử dụng công nghệ LED hiện đại kết hợp lưới tản nhiệt 3D bố trí dạng xếp tầng. Kích thước dài 4.590 mm và rộng 1.845 mm mang đến vẻ khỏe khoắn đồng thời tạo không gian sử dụng thoải mái.

Lưới tản nhiệt dạng lưới cùng cụm đèn hai bên tạo nên diện mạo mạnh mẽ, cá tính, trong khi đèn LED cao cấp tự động điều chỉnh góc chiếu giúp tối ưu ánh sáng và hỗ trợ quan sát tốt hơn. Bộ la-zăng 19 inch thiết kế mới trở thành điểm nhấn ở thân xe, nơi các đường nét được tạo khối mềm mại nhưng dứt khoát, phản chiếu ánh sáng liền mạch và sinh động theo từng góc nhìn.

Nổi bật tiếp theo là bộ mâm Goshintai tương tự đàn anh New Mazda CX-8 với những đường nét cơ bắp đầy uy lực như loài thú săn mồi. Phần đuôi xe ấn tượng với ống xả kép thể thao mạ chrome sáng bóng, khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước, góp phần tạo nên tổng thể mạnh mẽ, khỏe khoắn và đẳng cấp hơn cho New Mazda CX-5.

Ưu điểm về nội thất

Nội thất New Mazda CX-5 được thiết kế tối giản nhưng hiện đại, tuân theo triết lý lấy con người làm trung tâm của Mazda, mang đến trải nghiệm lái cao cấp với vô lăng bọc da tích hợp sưởi, màn hình hiển thị kính lái HUD và ghế ngồi ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture giúp định hình xương chậu và cột sống tự nhiên, tạo sự thoải mái tối đa.

Sự êm ái tiếp tục được nâng cao nhờ khung gầm và hệ thống treo mới, khả năng cách âm tốt hơn cùng kính chống tia UV và ánh sáng xanh, hàng ghế trước dùng kính 2 lớp, gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động, cốp điện và cửa sổ trời. Hàng ghế sau bọc da tối màu sang trọng, rộng rãi cho 3 người lớn, có bệ tỳ tay tích hợp 2 khay để cốc và cổng sạc USB, trong khi khoang hành lý dung tích 505 lít chứa được 4–5 vali, đi kèm cốp sau chỉnh điện rất tiện lợi.

Hệ thống âm thanh Bose 10 loa tự điều chỉnh âm lượng theo tốc độ xe mang đến chất lượng giải trí đẳng cấp, kết hợp cụm đồng hồ analog ấn tượng, màn hình 8 inch cùng các kết nối USB, AUX, Bluetooth và Apple CarPlay.

Xe còn sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại như HUD, Auto Hold, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, gương chống chói, phanh tay điện tử, khóa thông minh, gập gương tự động và cửa sổ trời. Trên các phiên bản cao cấp như New Mazda CX-5 2.0 Premium (Active, Sport, Exclusive) và 2.5 AWD, xe được bổ sung camera 360 độ, làm mát ghế, sưởi ghế và sưởi vô lăng, những trang bị cao cấp nhất của CX-5 2025.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Mazda trang bị cho CX-5 mới động cơ SkyActiv-G 2.0L tỷ số nén cao, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tất cả phiên bản đều có hai chế độ lái Normal và Sport, trong đó mỗi chế độ sẽ thay đổi thuật toán vận hành để mang lại cảm giác lái phù hợp, cùng hệ thống G-Vectoring Control Plus giúp xe êm ái, ổn định và dễ điều khiển hơn.

Về an toàn, CX-5 mới tiếp tục sở hữu gói hỗ trợ i-Activsense và được bổ sung nhiều tính năng mới như cảnh báo người lái nghỉ ngơi DDA sử dụng camera trước để phân tích sự mất ổn định và cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh; hệ thống phanh thông minh chủ động/hỗ trợ lực phanh trước sau dùng camera và cảm biến có tầm quét đến 200 m.

Xe còn được trang bị kiểm soát hành trình thông minh, giúp duy trì tốc độ đã cài đặt, giữ khoảng cách với xe phía trước và tự động giảm tốc hoặc dừng khi cần thiết.

Một số hạn chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng Mazda CX-5 vẫn còn có một số nhược điểm. Trong khi nhiều hãng xe chuyển sang điện và hybrid, Mazda CX-5 mới vẫn dùng động cơ xăng truyền thống, ít phù hợp với một số thị trường và đi kèm hệ truyền động không nâng cấp nên trải nghiệm lái gần như không đổi so với đời cũ.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ phím bấm vật lý và chuyển các thao tác sang màn hình cảm ứng khiến người lái dễ mất tập trung hơn khi điều khiển các chức năng như đổi chế độ lái hay chỉnh điều hòa. Khoang đựng đồ của xe còn kém các đối thủ khác cùng phân khúc.

Nhận định chung

Về tổng thể có thể nói, New Mazda CX-5 vẫn là ứng viên sáng giá trong làng xe SUV hiện nay. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 709 triệu đồng và được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc C-SUV trong nửa cuối năm 2025. Các gói tùy chọn trang trí mới giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn. Màu sắc đa dạng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu.