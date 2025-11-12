Mazda CX-5 thế hệ mới chốt lịch ra mắt

Sau khi ra mắt toàn cầu tại Japan Mobility Show 2025, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba đã được ấn định thời điểm mở bán tại Đông Nam Á vào quý III/2026. Thông tin này được ông Tan Sri Ben Yeoh, Chủ tịch điều hành Bermaz Auto – nhà phân phối Mazda tại Malaysia tiết lộ trong buổi hỏi đáp sau sự kiện ra mắt Mazda 3 1.5L High Plus và BT-50 bản nâng cấp hôm 5/11.

Theo đó, CX-5 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trong giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp nội địa (CKD) khoảng 12–16 tháng sau, tức vào năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ ra mắt tại Malaysia vào Quý III/2026. Ảnh: Paultan

Ông Yeoh cho biết, Mazda CX-5 thế hệ hiện hành vẫn sẽ được duy trì phân phối song song với mẫu mới, nhưng danh mục động cơ sẽ được tái cơ cấu. Các bản 2.5L sẽ dừng sản xuất dần, chỉ còn giữ lại động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, trong khi CX-5 thế hệ mới sử dụng duy nhất động cơ xăng 2.5L e-Skyactiv G kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive và dẫn động cầu trước.

Cách làm này tương tự chiến lược Toyota từng áp dụng cho dòng Innova tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ, vừa đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, vừa đảm bảo dải giá bán linh hoạt.

Động cơ e-Skyactiv G trên CX-5 mới là loại 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 238 Nm, tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba mang ngôn ngữ thiết kế mới “Wearable Gear”, nhấn mạnh sự hòa hợp giữa cảm xúc người lái và tính thực dụng hằng ngày. Xe có kích thước tổng thể 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm, nhỉnh hơn đời cũ, giúp mở rộng không gian nội thất và tăng dung tích khoang hành lý.

Động cơ Mazda CX-5 mới tại Malaysia là loại 2.5L mild-hybrid. Ảnh: Paultan

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thất giác viền đen, nối liền cụm đèn pha LED thiết kế mới cùng dải đèn định vị ban ngày hai tầng. Thân xe được vuốt gọn và vuông vức hơn, hốc bánh mở rộng tạo dáng khỏe khoắn, trong khi đuôi xe sở hữu đèn hậu chữ L tương tự CX-60 và CX-80, cùng logo “Mazda” nằm giữa cốp sau.

Bên trong, Mazda thiết kế lại hoàn toàn nội thất CX-5. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 12,9 hoặc 15,6 inch tùy phiên bản, tích hợp các chức năng điều hòa và điều khiển phụ trợ, giúp giảm đáng kể số lượng nút bấm vật lý. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, cùng chi tiết vô-lăng khắc chữ “Mazda” thay cho logo cũ – lần đầu tiên xuất hiện trên xe thương mại của hãng.

Nội thất CX-5 mới hiện đại hơn hẳn đời cũ. Ảnh: Paultan

Sau Malaysia, Indonesia sẽ là thị trường Đông Nam Á tiếp theo đón CX-5 thế hệ mới vào cuối năm 2026. Tại Việt Nam, dù THACO Auto chưa công bố kế hoạch cụ thể, giới chuyên môn dự đoán thời điểm ra mắt có thể không quá xa, bởi Mazda đang trong giai đoạn nâng cấp danh mục SUV chủ lực.

Hiện CX-5 lắp ráp trong nước vẫn là mẫu SUV/CUV bán chạy nhất Việt Nam, đạt 11.306 xe trong 9 tháng đầu năm 2025, chiếm hơn 51% doanh số Mazda toàn thị trường.

Indonesia sẽ là thị trường Đông Nam Á tiếp theo đón CX-5 thế hệ mới, sau Malaysia. Ảnh: Topelectricsuv

Với thiết kế mới, công nghệ mild-hybrid và khả năng vận hành tối ưu, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba được kỳ vọng tiếp tục giữ vững ngôi đầu phân khúc SUV cỡ C, dù mức giá dự kiến có thể cao hơn đáng kể so với bản hiện tại. Đây vừa là cơ hội nâng tầm hình ảnh thương hiệu Mazda, vừa là thách thức trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh về giá, yếu tố từng giúp CX-5 thống trị thị trường suốt nhiều năm qua.