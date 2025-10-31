Mazda CX-5 thế hệ mới trình làng, "lột xác" từ trong ra ngoài

Trong khuôn khổ Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Mazda đã chính thức giới thiệu CX-5 thế hệ mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của dòng crossover ăn khách với những thay đổi toàn diện từ thiết kế, nội thất đến công nghệ vận hành.

Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ Kodo – Linh hồn của chuyển động, nhưng được tinh chỉnh theo hướng thanh thoát, hiện đại và cao cấp hơn. Phần đầu xe thấp, thân xe kéo dài và cân đối, tạo cảm giác gần với các mẫu SUV châu Âu. Lưới tản nhiệt thiết kế tối giản, nối liền với cụm đèn pha LED mảnh xếp chồng, trong khi đuôi xe lấy cảm hứng từ CX-80, nổi bật với dải đèn hậu thanh ngang và dòng chữ “MAZDA” thay cho logo cũ.

Các chi tiết thể thao như ốp hông, hốc bánh xe màu đen và ống xả kép giúp diện mạo CX-5 2026 trở nên năng động hơn. Xe có kích thước 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm, tăng đáng kể so với đời trước, mang lại không gian rộng hơn cho hàng ghế sau và khoang hành lý (tăng từ 442 lên 583 lít, có thể mở rộng tới hơn 2.000 lít khi gập ghế).

Bên trong khoang cabin, Mazda hướng tới phong cách tối giản và kỹ thuật số. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch chạy hệ điều hành Google tích hợp sẵn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ điện tử 10,25 inch, vô-lăng 3 chấu với logo Mazda dạng phẳng và vật liệu nội thất cao cấp mang đến cảm giác sang trọng hơn. Phiên bản cao cấp còn có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sau có sưởi và điều hòa 3 vùng độc lập, dù các trang bị này có thể khác biệt tùy thị trường.

Mazda CX-5 2026 sử dụng động cơ xăng 2.5L e-SKYACTIV G kết hợp hệ thống mild hybrid, sản sinh công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 251 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hệ thống treo MacPherson trước – đa liên kết sau được tinh chỉnh để cân bằng giữa êm ái và cảm giác lái thể thao, đúng với triết lý “Joy of Driving” đặc trưng của Mazda.

Về an toàn, CX-5 thế hệ mới được trang bị gói i-ACTIVSENSE với loạt tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng... Ngoài ra, Mazda còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới, có khả năng tự điều chỉnh tốc độ, khoảng cách và đánh lái nhẹ trong một số tình huống phức tạp.

Theo kế hoạch, Mazda CX-5 2026 sẽ bắt đầu mở bán tại châu Âu vào cuối năm nay, sau đó mở rộng sang Mỹ, Nhật Bản và các thị trường khác từ đầu 2026. Riêng tại Việt Nam – nơi CX-5 được lắp ráp bởi Thaco Auto, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ ra mắt muộn hơn khoảng một năm, tương tự chu kỳ của thế hệ trước, tức vào khoảng năm 2027.

Bên cạnh đó, Mazda cũng xác nhận đang phát triển hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới SKYACTIV Z Hybrid, dự kiến trình làng vào năm 2027, mở ra bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của hãng.