Toyota Innova Cross phiên bản "giá rẻ" ra mắt khách hàng Việt

Toyota Việt Nam vừa chính thức bổ sung phiên bản Innova Cross 2.0G vào danh mục sản phẩm, tạo thêm lựa chọn giá “mềm” hơn cho khách hàng gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận tải. Xe được phân phối với giá từ 730 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cùng 3 lựa chọn màu sắc: trắng ngọc trai, bạc và đen.

Toyota Innova Cross 2.0G là bản tiêu chuẩn mới

Dù là bản tiêu chuẩn, Toyota Innova Cross 2.0G vẫn sử dụng thiết kế quen thuộc của dòng Innova Cross, tương đồng với hai bản V và HEV. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác nối liền cụm đèn LED trước, thân xe dập nổi khỏe khoắn và phần đuôi dạng hình thang đặc trưng phong cách SUV.

Điểm khác biệt nhận diện nằm ở bộ mâm hợp kim 16 inch, nhỏ hơn so với mâm 17–18 inch trên các bản cao cấp. Cụm đèn hậu LED vẫn được giữ lại nhưng lược bớt dải LED trang trí để tối ưu chi phí.

Cụm đèn và mâm nhỏ là điểm phân biệt bản 2.0G với 2.0V

Khoang nội thất tiếp tục phát huy lợi thế rộng rãi của một mẫu MPV cỡ trung với cấu hình 8 chỗ ngồi và ghế bọc da. Toyota trang bị cho bản 2.0G màn hình đa thông tin 4,2 inch kết hợp đồng hồ analog, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh có dây, điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động, đề nổ bằng nút bấm và hệ thống kiểm soát hành trình. Dung tích khoang hành lý gần 1.000 lít giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình hoặc hộ kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhẹ.

Nội thất bản 2.0G trông cũng đơn giản hơn bản 2.0V bởi các màn hình nhỏ và ghế lái chỉnh cơ

Innova Cross bản 2.0G sử dụng động cơ 2.0L với công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, tương tự bản 2.0V. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp Direct Shift CVT.

Hệ thống an toàn trên Innova Cross 2.0G bao gồm: cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera lùi và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Giá bán rẻ hơn giúp Innova Cross bản 2.0G có thể cạnh tranh được với nhóm MPV kích thước nhỏ hơn

Sự xuất hiện của bản 2.0G không chỉ giúp Toyota Innova Cross hoàn thiện dải sản phẩm, mà còn tạo thêm sức ép đáng kể lên các đối thủ trong nhóm MPV cỡ trung và cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V hay VinFast Limo Green.

Ảnh: Đại lý