Toyota Innova Cross phả hơi nóng vào Mitsubishi Xpander

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, chỉ có 4.011 xe MPV được tiêu thụ trong tháng đầu tiên của quý này, giảm 31,3% so với tháng trước với nguyên nhân chủ yếu do sự suy giảm ở các mẫu xe chủ lực.

Mitsubishi Xpander vẫn giữ top 1 nhưng đã bị đối thủ rút ngắn khoảng cách.

Mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Mitsubishi Xpander chỉ bán được 972 xe trong tháng, giảm mạnh 61,6% so với tháng trước đó. Dù vậy, mẫu xe này vẫn giữ vững vị trí số 1 với tổng doanh số 4 tháng đầu năm đạt 5.363 xe, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đã giúp mẫu xe này duy trì lợi thế cạnh tranh về giá.

Trong khi đó, Toyota Innova Cross đã có sự bứt phá ấn tượng với 744 xe bán ra, tăng gần 51% so với tháng trước, vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 và tạo sức ép lớn đối với Mitsubishi Xpander. Mặc dù không có chương trình khuyến mãi, tổng doanh số cộng dồn 4 tháng đầu năm của Toyota Innova Cross đạt 2.104 xe, tăng 95,6% so với cùng kỳ năm 2024. Mẫu xe này được làm mới trong phiên bản ra mắt vào giữa tháng 10/2023, được thiết kế theo phong cách MPV lai SUV với nhiều trang bị an toàn và tiện nghi hiện đại.

Toyota Innova Cross nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong tháng đầu quý 2.

Đứng ở vị trí thứ ba là Toyota Veloz Cross với doanh số 601 xe, tăng 2,1% so với tháng trước. Trong 4 tháng đầu năm, mẫu xe này đã đạt 1.768 xe, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tăng sức cạnh tranh với Xpander, Toyota đã áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và bảo hành kéo dài 5 năm hoặc 150.000 km.

Mặc dù xếp ở vị trí thứ tư với 382 xe bán ra trong tháng nhưng KIA Carnival đã giảm 31,3% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 1.710 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá từ 1,299 - 1,849 tỷ đồng, Carnival vẫn thu hút người tiêu dùng nhờ không gian rộng rãi và trang bị cao cấp.

Hyundai Stargazer chốt lại danh sách Top 5 xe bán chạy nhất đầu quý 2.

Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ năm với 333 xe đã bán trong tháng, tăng 16% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm 2025, mẫu xe MPV cỡ nhỏ này đã bán được 1.107 xe, tăng vọt 750% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức giá từ 489 - 599 triệu đồng vẫn chưa đủ hấp dẫn để cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản, khiến hãng phải liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, các mẫu xe như KIA Carens, Honda BR-V, Suzuki XL7 và Hyundai Custin duy trì doanh số từ 150 - 320 xe/tháng. Đáng chú ý, Honda BR-V đã có sự tăng trưởng tốt trong tháng 3 nhưng lại suy giảm trong tháng 4 sau đó. Cuối bảng xếp hạng là Toyota Innova và Toyota Alphard với doanh số khiêm tốn, lần lượt chỉ bán được 29 xe và 21 xe.