Mitsubishi Xforce lại sa sút, Toyota áp đảo SUV đô thị

Tương tự như nhiều phân khúc xe khác, mặc dù vẫn là “điểm nóng” của thị trường ô tô Việt Nam, SUV đô thị cũng ghi nhận doanh số cải thiện nhẹ so với tháng 8/2025, vốn ảnh hưởng lớn bởi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

Toyota Yaris Cross vẫn là ông vua trên thị trường SUV đô thị.

Báo cáo cho thấy, Toyota Yaris Cross vẫn dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.964 xe bán ra, tăng 952 xe so với 1.012 xe bán ra trong tháng 8. Tính từ đầu năm, tổng doanh số của Yaris Cross đạt 9.655 xe.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce có cải thiện 474 xe so với tháng 8 (900 xe) để đạt doanh số 1.374 xe. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 9 đạt 8.034 xe, kém hơn 1.621 xe so với Yaris Cross. Với khoảng cách này, khả năng Xforce “lật kèo” Yaris Cross trong cuộc đua doanh số năm nay là rất khó khăn, khi chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2025.

Bên cạnh đó, Toyota Corolla Cross cũng ghi nhận doanh số tăng từ 673 xe trong tháng 8 lên mức 984 xe bán ra, đạt tổng doanh số đầu năm đến tháng 9 là 6.161 xe bán ra. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang khiến Corolla Cross gặp khó khăn trong việc cải thiện doanh số.

Doanh số các mẫu xe đáng chú ý khác trong tháng 9/2025 bao gồm Mitsubishi Xpander (1.792 xe), Ford Ranger (1.683 xe) và Mazda CX-5 (1.311 xe).

Có cải thiện doanh số nhưng Mitsubishi Xforce khó có thể đánh bại đối thủ khi tổng kết năm 2025.

Trước đó, tháng 8/2025 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của xe Nhật Bản, với Toyota nắm giữ vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV đô thị nhờ vào sự thành công của bộ đôi Yaris Cross và Corolla Cross. Trong khi đó, xe Hàn Quốc chỉ có Hyundai Creta là điểm sáng, còn lại đều ghi nhận doanh số sụt giảm.

Khi mở rộng ra toàn bộ 10 mẫu xe động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9, báo cáo ghi nhận doanh số đều tăng so với tháng trước đó. Đáng chú ý, ngôi đầu bảng tiếp tục đổi chủ khi Toyota Yaris Cross tăng tốc vượt Ford Ranger. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, trở lại nhóm xe dẫn đầu doanh số.