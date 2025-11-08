Toyota Yaris Cross đang mất giá ra sao sau 1 - 2 năm lăn bánh?

Dòng xe Toyota Yaris Cross đang cho thấy mức mất giá rõ rệt trên thị trường xe đã qua sử dụng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Nhiều mẫu xe 2024 mới chạy vài chục nghìn Km đã được rao bán lại với giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu khoảng 730 - 760 triệu đồng cho bản 1.5 D-CVT.

Một số tin rao bán Toyota Yaris Cross cũ trên một trang rao vặt. (Ảnh chụp màn hình)

Chẳng hạn, một chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT 2024 màu xanh, chạy 29.000Km, được rao tại Hà Nội với giá 595 triệu đồng. Xe nhập khẩu, số tự động, 5 chỗ ngồi, được mô tả không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Mức giá này thấp hơn khoảng 150 triệu đồng so với giá lăn bánh khi mới mua, cho thấy tốc độ mất giá khá nhanh trong năm đầu tiên sử dụng.

Cũng tại Hà Nội, một chiếc Yaris Cross 1.5 D-CVT 2023 màu trắng, chạy 36.000Km, được chào bán 615 triệu đồng. Cùng đời 2023, một chiếc khác tại TP.HCM, chạy 12.000Km được rao 616 triệu đồng. Hai xe này đều thuộc bản số tự động 1.5L, nhập khẩu, thể hiện mức giá thị trường quanh 610 - 620 triệu đồng cho xe đã qua sử dụng, tùy khu vực và số Km vận hành.

Ảnh thực tế một chiếc Toyota Yaris Cross cũ đang được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Trong nhóm xe đời 2024, có thể thấy giá rao bán khá đồng nhất ở ngưỡng 620 triệu đồng. Hai chiếc Yaris Cross màu trắng, cùng đời 2024, lần lượt chạy 31.000Km và 32.000Km đều được rao ở mức 620 triệu đồng tại Hà Nội. Với mức giá này, người mua tiết kiệm khoảng hơn 100 triệu đồng so với xe mới, trong khi vẫn sở hữu sản phẩm còn thời gian bảo hành.

Hay tại Hải Phòng, một chiếc Yaris Cross 1.5 D-CVT 2024 màu trắng, chạy 45.000Km, được chào bán 625 triệu đồng. Xe được giới thiệu sơn "zin" 100%, bảo dưỡng định kỳ, là một trong những chiếc có số Km cao nhất trong loạt tin rao tham khảo, nhưng giá vẫn giữ ở khoảng giữa so với mặt bằng chung.

Nhìn tổng thể, giá xe Yaris Cross 2024 trên thị trường cũ đang xoay quanh mức 595 - 625 triệu đồng, thấp hơn khoảng 120 - 160 triệu đồng so với khi mới mua. Xe đời 2023 hiện giao dịch trong khoảng 610 - 616 triệu đồng. Sự chênh lệch không lớn giữa hai đời xe cho thấy tốc độ khấu hao của Yaris Cross diễn ra khá nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó ổn định dần.

Nguyên nhân có thể đến từ việc nguồn cung xe mới dồi dào, người dùng có xu hướng chọn xe lướt với giá mềm hơn thay vì đặt hàng xe mới chờ lâu. Ngoài ra, mức giá bán lại thấp cũng phản ánh tâm lý thị trường còn dè dặt với dòng xe mới ra mắt, khi Yaris Cross chỉ vừa xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2023.

Với những ai đang tìm mua xe cũ, Yaris Cross là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 600 triệu đồng khi vẫn giữ phong cách trẻ trung, nội thất hiện đại và thương hiệu Toyota bền bỉ. Tuy nhiên, với người bán, rõ ràng mức mất giá trong năm đầu sử dụng đang khá đáng kể, nhất là khi xe còn trong tình trạng tốt và quãng đường di chuyển chưa quá nhiều.