Loạt xe Mitsubishi giảm giá để tăng sức cạnh tranh tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 7/2026 với cuộc đua ưu đãi ngày càng sôi động giữa các hãng xe. Trong bối cảnh sức mua vẫn chưa thực sự bứt phá, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục tung ra chương trình khuyến mãi dành cho hầu hết các dòng xe đang phân phối nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Đáng chú ý, các mẫu xe chủ lực như Xpander, Xforce, Triton hay Xpander Cross đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi tài chính có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, tùy từng phiên bản và chính sách của nhà phân phối.

Xpander và Xpander Cross tiếp tục là "quân bài chiến lược".

Mitsubishi Xpander vẫn là sản phẩm được hãng ưu tiên mạnh tay về ưu đãi.

Trong nhóm MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander vẫn là sản phẩm được hãng ưu tiên mạnh tay về ưu đãi. Phiên bản MT được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 57 triệu đồng, đồng thời tặng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Phiên bản AT CKD MY25 cũng nhận ưu đãi tương tự với mức hỗ trợ trước bạ khoảng 57 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Xpander AT Premium MY26. Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói ưu đãi gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 66 triệu đồng) kèm phiếu nhiên liệu 14 triệu đồng hoặc gói hỗ trợ tài chính 40 triệu đồng đi kèm chương trình vay ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng thông qua Mitsubishi Auto Finance (MAF).

Phiên bản New Xpander Cross MY26 không nằm ngoài chương trình kích cầu khi được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 70 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Đây tiếp tục là lợi thế đáng kể của mẫu crossover 7 chỗ này trong cuộc cạnh tranh với Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer X hay Suzuki XL7 Hybrid.

Xforce duy trì sức hút bằng ưu đãi tài chính.

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hãng áp dụng các gói ưu đãi tài chính.

Ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, Mitsubishi Xforce tiếp tục được hãng áp dụng các gói ưu đãi tài chính tùy từng phiên bản. Mức hỗ trợ này giúp giá thực tế của Xforce trở nên cạnh tranh hơn trong bối cảnh phân khúc SUV hạng B đang có sự góp mặt của nhiều đối thủ như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V hay Mazda CX-3.

Cụ thể mức hỗ trợ cho phiên bản Xforce GLX nhận hỗ trợ 45 triệu đồng. Tiếp theo là phiên bản Xforce Luxury được hỗ trợ 47 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản Xforce Ultimate được hỗ trợ 55 triệu đồng.

Xe bán tải Mitsubishi được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với bản All-New Triton.

Triton được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với dòng bán tải All-New Triton, Mitsubishi cũng triển khai chính sách hỗ trợ trước bạ trên toàn bộ các phiên bản. Cụ thể, Triton GLX được hỗ trợ khoảng 49 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, trong khi Triton Premium được hỗ trợ khoảng 46 triệu đồng và phiên bản Athlete nhận ưu đãi tương đương khoảng 56 triệu đồng tiền trước bạ.

Mitsubishi Attrage tiếp tục duy trì lợi thế về giá bán và chi phí sở hữu.

Mẫu xe sedan cỡ B Mitsubishi Attrage tiếp tục duy trì lợi thế về giá bán và chi phí sở hữu. Phiên bản MT được hỗ trợ tài chính khoảng 46 triệu đồng, đi kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản CVT Premium được ưu đãi khoảng 43,5 triệu đồng và tặng thêm ăng-ten vây cá trị giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Destinator nhận ưu đãi sau khi ra mắt. Nổi bật nhất chính là mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator cũng góp mặt trong chương trình khuyến mãi tháng 7. Phiên bản Premium được hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng, tặng bảo hiểm vật chất một năm trị giá khoảng 10 triệu đồng và gói phim cách nhiệt cao cấp trị giá 15 triệu đồng. Trong khi đó, bản Ultimate nhận gói ưu đãi tài chính 35 triệu đồng cùng phim cách nhiệt trị giá 15 triệu đồng.