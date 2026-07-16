VinFast VF 2 bắt đầu nhận cọc và kèm ưu đãi cho khách hàng Việt

Mẫu xe VinFast VF 2 bắt đầu nhận cọc tại thị trường trong nước. Xe đang có mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho khách đặt trước trong 3 ngày từ 15-17/7. Theo kế hoạch, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

VinFast VF2 có 2 cửa và 4 chỗ ngồi cùng một số chi tiết tinh chỉnh so với phiên bản Minio Green. Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn LED hiện đại kết hợp cùng các đường nét bo tròn dễ thương và thân hình nhỏ gọn, dễ luồn lách trên phố đông.

VF 2 chỉ có giá 188 triệu đồng (bao gồm pin), đồng thời được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng.

Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình thông tin 7 inch, điều hòa nhiệt độ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM phục vụ nhu cầu giải trí. Xe sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau công suất 30 kW, bộ pin 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc (chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 34 phút.

VinFast VF 2 là mẫu xe ô tô điện đô thị cỡ nhỏ được trang bị các công nghệ an toàn như túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD,.... VF 2 có nhiều màu xe, bao gồm 3 màu cơ bản - Trắng, Đỏ, Bạc và 5 màu nâng cao - Xanh lá nhạt (Urban Mint), Vàng (Summer Yellow), Xanh dương (Sky Blue), Hồng (Rose Pink), Be (Pebble Beige).

Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng.

Mức giá chỉ 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) cùng ưu đãi đặt cọc sớm giúp VF 2 trở thành một trong những mẫu xe hơi có giá dễ tiếp cận tại Việt Nam, là lựa chọn lý tưởng để “lên đời 4 bánh” cho người tiêu dùng Việt. Mức cọc dành cho VF 2 là 10 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến trên website của hãng hoặc tại hệ thống phân phối chính hãng VinFast trên toàn quốc. Ngoài ưu đãi tiền mặt chủ sở hữu xe VF 2 còn được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. VF2 Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), riêng pin cao áp được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km.