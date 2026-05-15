Các điểm lợi thế của Mitsubishi Xpander khi so với Honda BR-V

Mitsubishi Xpander 2026 là dòng xe MPV gia đình được ưa chuộng hiện nay. Mẫu xe này có 3 phiên bản khác nhau, giá niêm yết dao động từ 560-658 triệu đồng. Trong khi đó đối thủ của Xpander là BR-V được phân phối với 2 phiên bản, giá niêm yết cao hơn, dao động từ 629-705 triệu đồng. Bên cạnh ưu thế về giá, Xpander còn có những điểm khác cũng sánh cạnh mạnh ới Honda BR-V, dù dòng xe MPV này của Honda cũng có không ít ưu thế riêng.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xpander 2026 và Honda BR-V 2026 đều theo đuổi phong cách thực dụng dành cho gia đình. Trong cuộc “đua” thu hút khách hàng, Xpander tỏ ra có những ưu thế khó phủ nhận được, dù BR-V của Honda cũng không kém cạnh gì. Nếu Xpander 2026 nổi bật với phong cách MPV lai SUV hiện đại, khỏe khoắn và thiên về cảm giác “đa dụng”, thì BR-V 2026 mang kiểu dáng SUV thân thiện, hài hòa và dễ tiếp cận hơn với số đông người dùng.

Về ngoại hình, Xpander tạo ấn tượng mạnh hơn nhờ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, khoảng sáng gầm cao từ 205 – 225 mm cùng nhiều chi tiết đậm chất SUV như ốp cản, hốc bánh cơ bắp và mâm 17 inch trên các bản cao cấp. Ưu điểm của Xpander là dáng xe cao ráo, cứng cáp, phù hợp đi tỉnh hoặc đường xấu, đặc biệt bản Xpander Cross còn mang phong cách thể thao rõ nét. Tuy nhiên, thiết kế của xe thiên về sự mạnh mẽ nên đôi lúc tạo cảm giác hơi “hầm hố” với người thích phong cách trung tính, thanh lịch.

Ngược lại, BR-V có thiết kế mềm mại và dễ nhìn hơn, với các đường nét quen thuộc của Honda giúp xe giữ được sự “bền dáng” theo thời gian. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Solid Wing kết hợp đèn LED và dải LED ban ngày chữ “L” hiện đại, trong khi thân xe tinh giản với ít đường gân hơn tạo cảm giác thanh thoát. Ưu điểm của BR-V là ngoại hình hài hòa, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng gia đình và ít lỗi thời. Dù vậy, xe không tạo cảm giác nổi bật hay cá tính mạnh như Xpander, đặc biệt ở phần đuôi xe vẫn khá đơn giản so với một số đối thủ.

Xét về trang bị ngoại thất, Xpander có lợi thế rõ ràng hơn ở các phiên bản cao với hệ thống LED/Projector, đèn sương mù LED, camera 360 độ và mâm lớn 17 inch, mang lại cảm giác hiện đại và thực dụng hơn khi vận hành. Khoảng sáng gầm cao cũng là điểm cộng lớn giúp xe linh hoạt ở nhiều điều kiện đường sá. Trong khi đó, BR-V ghi điểm ở sự gọn gàng, thiết kế cân đối và các chi tiết như la-zăng đa chấu kép phối hai tông màu tạo cảm giác trẻ trung hơn. Tuy nhiên, xét tổng thể, BR-V thiên về sự ổn định và an toàn trong thiết kế hơn là tạo điểm nhấn mạnh về thị giác.

Về nội thất

Ở góc độ nội thất, Mitsubishi Xpander 2026 và Honda BR-V 2026 đều hướng đến nhóm khách hàng gia đình với tiêu chí rộng rãi và thực dụng. Nhưng mỗi mẫu xe lại có thế mạnh riêng về không gian và tiện nghi nội thất.

Xpander 2026 nổi bật hơn ở độ rộng rãi và tính linh hoạt trong sử dụng. Khoang cabin được thiết kế thoáng đãng với nhiều hộc chứa đồ, tầm nhìn tốt và khả năng gập phẳng hàng ghế thứ hai, thứ ba theo tỷ lệ linh hoạt giúp tối ưu không gian chứa hành lý. Đây là lợi thế lớn cho nhu cầu đi gia đình đông người hoặc kinh doanh dịch vụ. Hệ thống cửa gió điều hòa trên trần cho hàng ghế sau cũng giúp làm mát nhanh và đều hơn khi chở đủ tải. Tuy nhiên, thiết kế nội thất của Xpander thiên về sự thực dụng nên chưa tạo cảm giác cao cấp hay hiện đại nổi bật như một số đối thủ mới hơn.

Về trang bị, Xpander có ưu thế nhờ màn hình giải trí kích thước lớn hơn từ 7–9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cùng nhiều tiện nghi đáng giá trên bản cao như phanh tay điện tử, Auto Hold, điều hòa tự động kỹ thuật số hay nhiều cổng sạc cho cả ba hàng ghế. Bản AT Premium và Xpander Cross còn được nâng cấp ghế da kháng nhiệt, vô-lăng bọc da và phối màu nội thất đẹp mắt, tạo cảm giác cao cấp hơn trong tầm giá. Điểm trừ là một số phiên bản thấp vẫn dùng ghế nỉ và trang bị ở mức cơ bản.

Trong khi đó, BR-V 2026 ghi điểm ở cách bố trí nội thất gọn gàng, thân thiện và dễ làm quen. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da mang lại cảm giác êm ái hơn ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, kết hợp vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút điều khiển tiện lợi. Hàng ghế thứ hai của BR-V cũng được đánh giá cao nhờ khoảng để chân rộng, có đủ ba tựa đầu, bệ tỳ tay và cửa gió điều hòa riêng giúp hành khách thoải mái khi di chuyển đường dài.

Song BR-V không tránh khỏi hạn chế, khi màn hình trung tâm 7 inch khá nhỏ và viền dày, chưa tạo cảm giác hiện đại như Xpander. Hàng ghế thứ ba cũng tương đối chật, chủ yếu phù hợp với trẻ em hoặc người dưới 1,6 m, trong khi không gian tổng thể không linh hoạt bằng đối thủ Mitsubishi. Bù lại, xe có ưu điểm về khả năng làm mát tốt và tính năng khởi động từ xa giúp làm lạnh cabin trước khi sử dụng, tăng sự tiện lợi trong điều kiện thời tiết nóng.

Về động cơ và trang bị an toàn

Mitsubishi Xpander 2026 và Honda BR-V 2026 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L hướng đến nhu cầu gia đình và di chuyển đô thị.

Trong đó, Xpander 2026 thiên về sự bền bỉ, tiết kiệm và thực dụng. Động cơ 1.5L MIVEC cho công suất khoảng 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm đủ đáp ứng nhu cầu đi phố, đi tỉnh hoặc chạy dịch vụ. Xe có lợi thế ở khoảng sáng gầm cao từ 205 – 225 mm, hệ thống treo thiên hướng êm ái và bán kính quay đầu nhỏ khoảng 5,2 m giúp di chuyển linh hoạt trong phố đông hoặc đường xấu.

Các phiên bản MT/Eco của Xpander dùng số sàn 5 cấp tối ưu chi phí vận hành, còn bản AT sử dụng hộp số tự động 4 cấp cho cảm giác lái đơn giản, dễ làm quen. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Xpander là sức mạnh động cơ chỉ ở mức vừa đủ và hộp số 4AT đã khá cũ so với nhiều đối thủ hiện nay nên khả năng tăng tốc không quá ấn tượng.

Bù lại, Xpander được đánh giá cao về sự ổn định và thoải mái cho gia đình nhờ hệ thống treo mềm, cách âm khá tốt và chi phí bảo dưỡng thấp. Các phiên bản cao như AT Premium và Mitsubishi Xpander Cross còn có thêm phanh tay điện tử EPB, Auto Hold, camera 360 độ cùng các tính năng an toàn như cân bằng điện tử ASC, kiểm soát lực kéo TCS hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, mang lại trải nghiệm tiện nghi và an toàn hơn.

Trong khi đó, BR-V 2026 mang đến cảm giác lái năng động hơn nhờ động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT. Xe cho khả năng tăng tốc tốt hơn khi cần vượt xe hoặc chở đủ tải, đặc biệt hộp số CVT có thể giữ vòng tua cao để tăng sức kéo. Tuy nhiên, nhược điểm là tiếng động cơ khá rõ khi tăng tốc mạnh hoặc vòng tua vượt 4.000 vòng/phút.

BR-V phù hợp với người dùng thích cảm giác lái mượt mà, nhẹ nhàng trong đô thị nhờ hệ thống lái dễ điều khiển và phản hồi thân thiện. Điểm mạnh lớn nhất của mẫu xe Honda nằm ở gói công nghệ an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái hiện đại như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Phiên bản cao còn có Honda LaneWatch cùng camera cập lề giúp hạn chế điểm mù hiệu quả, đặc biệt hữu ích với người mới lái.

Nếu ưu tiên sự bền bỉ, thực dụng, gầm cao và chi phí sử dụng hợp lý cho gia đình hoặc dịch vụ, Xpander 2026 là lựa chọn phù hợp hơn. Ngược lại, nếu cần một mẫu xe có cảm giác lái tốt hơn, động cơ mạnh hơn và công nghệ an toàn hiện đại hàng đầu phân khúc thì Honda BR-V sẽ chiếm ưu thế rõ rệt.

Tổng kết lại

Mitsubishi Xpander 2026 nổi bật với ưu thế lớn về không gian rộng rãi, tính thực dụng cao, gầm cao linh hoạt và chi phí vận hành hợp lý, rất phù hợp cho gia đình đông người hoặc chạy dịch vụ, nhưng nhược điểm là thiết kế chưa quá sang trọng, động cơ chỉ ở mức đủ dùng và hộp số chưa thật sự hiện đại. Ngược lại, Honda BR-V 2026 ghi điểm ở thiết kế hài hòa, nội thất bọc da tiêu chuẩn, cảm giác lái mượt mà hơn và đặc biệt là gói an toàn Honda SENSING vượt trội, nhưng hạn chế nằm ở không gian hàng ghế thứ ba chật hơn và trang bị giải trí chưa thực sự nổi bật.

Xét về vận hành, Xpander thiên về sự bền bỉ, êm ái và ổn định, trong khi BR-V mạnh hơn về hiệu suất động cơ và khả năng tăng tốc trong đô thị. Xét về trang bị an toàn, BR-V chiếm ưu thế rõ rệt nhờ công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, còn Xpander lại cân bằng hơn giữa tiện nghi và chi phí sử dụng. Vì vậy, Xpander phù hợp người ưu tiên thực dụng – kinh tế – đa dụng, còn BR-V phù hợp người cần trải nghiệm lái hiện đại và an toàn công nghệ cao hơn.